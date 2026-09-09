深圳好去處 ｜ 深圳最大MUJI無印良品三合一旗艦店！盤點7大必買好物 扭蛋/零食/香水/小家電

無印良品粉絲必去位於深圳深業上城的MUJI旗艦店，集結了MUJI HOTEL 酒店、MUJI 餐廳以及城市旗艦店於一身，一次過滿足大家衣食住行各種需要，下文立即為大家詳細介紹！ 深圳最大MUJI無印良品三合一旗艦店 深圳深業上城的MUJI 旗艦店樓高三層，零售區域涵蓋了家居家具、文具、男女服飾、童裝、護膚彩妝、廚房用品、清潔工具、小家電、香氛產品、寵物用品等，各類日常所需一應俱全，現場還設有熱門的零食扭蛋機，以及主打機能風格的城市機能系列及旅行專區（MUJI to GO），大家可以一次過買齊日常所需。

盤點7大內地MUJI無印良品必買好物 來到深圳旗艦店，絕對不能錯過多款內地獨家推出的限定商品，兼具實用性與設計感，即睇7款好物推介： 1.零食造型扭蛋：全系列共四款經典零食造型，其中的年輪蛋糕與巧克力凍乾草莓更附帶磁吸功能，造型小巧精緻，吸附在冰箱或鐵櫃上格外療癒。 2.自由組合手機殼：採用上下兩截拆卸式設計，提供多款鮮豔明亮的多巴胺配色，可以根據個人喜好自由搭配撞色組合，打造獨一無二的專屬外殼。 3.香水與香膏：主打極簡透明包裝與親民價格，調香風格清新中性。特別推介散發冷感雪松氣息的「森羅萬象」以及帶有溫柔木質花香的「仲夏暮光」。

4.電熱睫毛夾：開機僅需 3 秒即可快速加熱，輕輕一夾便能輕鬆塑造出持久捲翹的迷人睫毛。 5.多功能負離子電動按摩梳：內置純負離子功能，能迅速撫平秋冬季節的毛躁靜電。另外亦設有弱微電流震動模式，適合午休時舒緩頭皮緊繃，非常紓壓。 6.發聲寵物零食造型玩具：以人氣無印良品零食為造型，質感軟綿綿，內部特別加入泡泡紙，毛孩咬捏時會發出聲響，增加互動樂趣。 7.內地限定零食系列：必買多款僅在內地販售的獨家口味零食，包裝質感滿分，是逛街時必帶的嘴饞好物。

開箱深圳 MUJI HOTEL 深圳MUJI HOTEL貫徹品牌設計理念，提供 A 至 E 共五種房型，滿足不同旅客的需求。當中以 38 平方米的 C 房型最受歡迎，房間採用溫暖的質感原木風設計，配備了 MUJI 香氛加濕器、經典拉繩壁掛式 CD 播放器、自動窗簾以及MUJI自家出品的床品與洗沐備品。配合 TOTO 智能馬桶、蕎麥殼枕頭與遮光眼罩，整體住宿體驗非常舒適！另外位於下層的 MUJI Diner 餐廳，則將西式烹飪技法與日式調味完美融合，講求呈現食材本身的自然鮮味，同樣值得一試！ 地址：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001號深業上城