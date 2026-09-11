張馨儀用藝術抗拒體制定義 收集生命痕跡探討精神健康

在不斷被分類、評估的社會體制中，該如何維繫自身的自主與主體性。香港知名藝術家、殘疾人權倡議者張馨儀(Sophie Cheung)最新個人展覽《精神．行為．能力》，特別選址在The Corner Shop by Mondrian Hong Kong舉行，透過裝置、錄像、繪畫、現成物及公眾參與作品，深度探討精神健康、法律上的「行為能力」(Legal Capacity)，以及個人存在的思考。
持續10年維護殘疾人權
Sophie於2023年入圍「Sovereign亞洲藝術獎」決賽，並在2018年榮獲「香港人權藝術獎」亞軍，其作品更在Art Basel Hong Kong、Asia NOW Paris，以及倫敦等地公開展出。這次展覽以她超過十年間持續推動《殘疾人權利公約》(CRPD)落實的親身經歷為基礎，展場內的止痛藥、擦膠、報紙、樹枝與乒乓球拍，都是她努力搜集回來，賦予新生命的展品，它們無聲地見證著那些被制度、法律與醫療所定義，卻依然在夾縫中活出不同現實的人們。
醫學定義下的「緩解期」
展覽焦點作品《擦拭新聞：2026年6月12日》，延續Sophie廣為人知的反思集體記憶系列。作品源於今年6月香港一宗與精神健康相關的悲劇，她透過反思新聞如何塑造個人及集體經驗，以及某些事件如何成為一個時代的記憶標記。藝術家並非單純聚焦於悲傷與失落，而是邀請觀眾思考社會如何記憶、忽略或逐漸遺忘艱難的現實，並重新審視自身與集體記憶、同理心及社會責任之間的關係。
另一件全新錄像作品《緩解期》則極具批判性。在醫學上，「緩解」既非病發也非康復，是一段尷尬的中間狀態。Sophie透過私密視角尖銳追問，當一個人被視為已經「康復」，為何仍然被框在殘疾範疇之中？有關照顧與自主的理解，能否被重新想像？整個展覽關注人在法律、醫療與社會框架下，如何定義自身存在。
張馨儀《精神．行為．能力》展覽詳情：
日期：即日起至10月2日(中午12時至晚上11時)
地點：尖沙咀赫德道 11A-11D號The Corner Shop
票價：免費入場