張馨儀用藝術抗拒體制定義 收集生命痕跡探討精神健康

在不斷被分類、評估的社會體制中，該如何維繫自身的自主與主體性。香港知名藝術家、殘疾人權倡議者張馨儀(Sophie Cheung)最新個人展覽《精神．行為．能力》，特別選址在The Corner Shop by Mondrian Hong Kong舉行，透過裝置、錄像、繪畫、現成物及公眾參與作品，深度探討精神健康、法律上的「行為能力」(Legal Capacity)，以及個人存在的思考。

持續 10 年維護殘疾人權

Sophie於2023年入圍「Sovereign亞洲藝術獎」決賽，並在2018年榮獲「香港人權藝術獎」亞軍，其作品更在Art Basel Hong Kong、Asia NOW Paris，以及倫敦等地公開展出。這次展覽以她超過十年間持續推動《殘疾人權利公約》(CRPD)落實的親身經歷為基礎，展場內的止痛藥、擦膠、報紙、樹枝與乒乓球拍，都是她努力搜集回來，賦予新生命的展品，它們無聲地見證著那些被制度、法律與醫療所定義，卻依然在夾縫中活出不同現實的人們。