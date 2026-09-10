喜來登酒店蟹宴自助餐　任食大閘蟹＋阿拉斯加帝王蟹　網店限時買一送一

秋季食蟹季又到！香港喜來登酒店咖啡廳 The Café 由9月14日至11月30日推出「環球名蟹盛薈自助餐」，集合阿拉斯加帝王蟹、清蒸大閘蟹、鱈場蟹腳、花蟹、麵包蟹及三點蟹等多款蟹類，連同波士頓龍蝦、法國生蠔及日本直送刺身等海鮮，逾100款環球美食及蟹饌任食。喜來登網上商店亦推出限時買一送一及買二送二優惠，名額有限，先到先得，額滿即止，即睇以下詳情。

冰鎮海鮮區有鱈場蟹腳，晚市再加花蟹、麵包蟹、三點蟹、潮州凍蟹及波士頓龍蝦，另有即開時令法國生蠔、翡翠螺及大蝦。

喜歡東南亞口味，可試新加坡胡椒蟹及泰式咖喱蟹肉麵包煲；西式蟹饌就有蟹肉酥皮芝士卷、焗蟹蓋、炸忌廉蟹肉餅、蟹肉海鮮西班牙燴飯及蟹肉薄餅。

自助餐晚市供應香烤阿拉斯加帝王蟹腳及清蒸當造大閘蟹，另外有蒜蓉蒸肉蟹配粉絲、蟹肉蒸糯米荷葉飯、避風塘炒軟殼蟹及咖喱炸軟殼蟹刈包等。

刺身區就有三文魚、油甘魚、帶子及甜蝦，亦有芒果蟹肉壽司卷、蟹肉三文魚子手卷等。逢星期五至日及公眾假期晚餐，更有「即切即食原條日本空運鮮魚」供應。

熱葷包括烤美國黑安格斯西冷牛扒、戰斧扒及柑橘寶雲酥焗羊架，另外有柚子汁鱸魚柳、鰻魚炒飯、海鮮喇沙、港式牛腩麵、滋補豬腳薑及麻辣口水雞等。

網店限時買一送一

「環球名蟹盛薈自助餐」由2026年9月14日至11月30日於 The Café 供應。現時經喜來登酒店網上商店預訂自助午餐或晚餐，可享限時買一送一優惠，另有買二送二優惠。

環球名蟹盛薈自助餐

供應日期：2026年9月14日至11月30日

地點：香港喜來登酒店 The Café

自助午餐｜12:00－14:30

星期一至五：成人HK$448起／小童HK$224起

星期六、日及公眾假期：成人HK$588起／小童HK$294起

自助晚餐｜18:30－22:00

星期一至四：成人HK$798起／小童HK$399起

星期五、六、日及公眾假期：成人HK$868起／小童HK$434起