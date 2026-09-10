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生活
出版：2026-Sep-10 14:00
更新：2026-Sep-10 14:00

iPhone18 Pro｜iPhone最新Trade-in價 最低$1749可換新iPhone 一文即睇所有機款估價+換購詳情

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iPhone18 Pro｜iPhone最新Trade-in價 最低$1749可換新iPhone 一文即睇所有機款估價+換購詳情

Apple新一代iPhone 18 Prp系列推出後，舊iPhone Trade In估值亦隨之更新。以iPhone 17 Pro Max為例，最高換購價達$8,750，若換購售價$10,499的iPhone 18 Pro，理論上只需補$1,749即可升級。想換新機的話，即睇Apple Trade In最新換購方法及注意事項。


iPhone 17 Pro Max Trade In價最高$8,750

iPhone 18 Pro將於9 月12日開始接受預訂，9月18日正式發售；iPhone Duo 則會在稍後的10月16日接受預訂，並於10月23日正式發售。對有意升級的用戶而言，利用 Trade In 舊換新計劃可降低入手成本。Apple 官網已同步更新最新換購估值，其中 iPhone 17 Pro Max最高可獲$8,750換購價，以售價$10,499的iPhone 18 Pro計算，扣除舊機換購價後，實際需補$1,749就可以換到新機。

不過，實際換購金額會視乎裝置型號及機身狀況而定，網上取得的估值亦並非最終金額。Apple收到舊機後會再核實裝置狀況，如實際情況與原先描述不符，換購價值可能會調整。

Apple Trade In 換購計劃最新價

系列

機型 (Model)

最高換購價值 (HKD)

iPhone 17 系列

iPhone 17 Pro Max

HK$ 8,750

iPhone 17 Pro

HK$ 7,300

iPhone Air

HK$ 5,100

iPhone 17

HK$ 5,100

iPhone 16 系列

iPhone 16 Pro Max

HK$ 5,750

iPhone 16 Pro

HK$ 5,100

iPhone 16 Plus

HK$ 4,100

iPhone 16

HK$ 3,800

iPhone 16e

HK$ 2,650

iPhone 15 系列

iPhone 15 Pro Max

HK$ 4,600

iPhone 15 Pro

HK$ 3,750

iPhone 15 Plus

HK$ 2,700

iPhone 15

HK$ 2,700

iPhone 14 系列

iPhone 14 Pro Max

HK$ 3,350

iPhone 14 Pro

HK$ 2,900

iPhone 14 Plus

HK$ 1,950

iPhone 14

HK$ 1,800

iPhone 13 系列

iPhone 13 Pro Max

HK$ 2,600

iPhone 13 Pro

HK$ 2,150

iPhone 13

HK$ 1,550

iPhone 13 mini

HK$ 1,200

iPhone 12 系列

iPhone 12 Pro Max

HK$ 1,850

iPhone 12 Pro

HK$ 1,500

iPhone 12

HK$ 1,200

iPhone 12 mini

HK$ 700

iPhone 11 系列

iPhone 11 Pro Max

HK$ 1,150

iPhone 11 Pro

HK$ 1,100

iPhone 11

HK$ 950

iPhone X / XS / XR 系列

iPhone XS Max

HK$ 700

iPhone XR

HK$ 650

iPhone XS

HK$ 500

iPhone X

HK$ 350

iPhone SE 系列

iPhone SE (第 3 代)

HK$ 600

iPhone SE (第 2 代)

HK$ 300

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iPhone 18Pro 及iPhone Duo售價一覽

儲存容量

iPhone 18 Pro(6.3吋)

iPhone 18 Pro Max(6.9吋)

iPhone Duo(可摺式雙螢幕)

256 GB

HK$ 10,499

HK$ 11,499

HK$ 17,499

512 GB

HK$ 12,299

HK$ 13,299

HK$ 19,299

1 TB

HK$ 15,799

HK$ 16,799

HK$ 22,799

2 TB

HK$ 20,999

HK$ 21,999

HK$ 27,999

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Apple Trade In網上換購

想以舊機換新機，可以選擇網上Trade In，先於Apple官網取得舊裝置估值，再選購新iPhone並加入換購裝置。完成訂單後，Apple會提供送交舊機的指示，可安排速遞上門收取，亦可按指示送到指定地點。

收到新機後，要在14日內將舊裝置交回Apple。待Apple收到並確認裝置狀況後，換購優惠會按原付款方式退回；整個網上換購流程一般約需2至3星期。

親身到Apple Store即場換購

不想自行郵寄舊機，也可以直接帶同裝置到Apple Store。Specialist會即場檢查手機狀況，再提供最終換購價值。如果實際狀況與網上估值時所提供的資料不同，門市最終報價亦可能有所差異。

另外，如果舊裝置沒有換購價值，Apple亦提供免費回收服務；暫時未打算換新產品的話，也可以選擇將舊機換成等值Apple Store禮品卡，日後再購買Apple產品。

Trade In前記得備份及清除資料

無論選擇網上或門市換購，交出舊機前都應先備份重要資料，並移除個人資料。Apple亦提醒，裝置交回後將無法取回；網上換購則需要按照指示關閉「尋找」等相關功能。

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