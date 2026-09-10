壽司郎聯乘Opanchu Usagi褲褲兔！3大主題店打卡 必搶限定公仔掛飾＋香港獨家周邊(有片)

壽司郎聯乘Opanchu Usagi褲褲兔！3大主題店打卡 必搶限定公仔掛飾＋香港獨家周邊

日本超人氣角色Opanchu Usagi褲褲兔，將由9月15日至10月20日期間，首度強勢登陸香港壽司郎！是次聯乘不但為全港粉絲帶來三間佈滿特色打卡位的專屬主題店，更同步推出多款吸睛的期間限定美食。只要點購指定餐飲，即可隨機獲贈精緻趣怪的限量周邊精品，當中更包括極具收藏價值的香港獨家款式，儲齊指定插牌還能換領限定明信片，各位粉絲緊記把握機會！

3間主題分店 特設香港獨家生活漫畫牆 今次合作特設3間主題分店，壽司郎特別挑選了銅鑼灣廣場2期店、旺角店及天水圍T Town店，將其大改造為聯乘主題分店。一踏進店內，便能看見Opanchu Usagi化身為勤奮的壽司郎店員，又或是變身成各種經典壽司美食，以標誌性的水汪汪大眼睛與滿臉委屈的趣怪表情迎接大家。店內每個角落都充滿驚喜，由大型打卡牆、立體角色立牌，到餐桌上的精緻裝飾，每一處都完美捕捉了牠的魔性魅力。最令人期待的，必定是牆上展出的三幅香港限定版漫畫作品。創作者「可哀想に！」巧妙地將香港市民的生活細節與壽司郎的用餐日常融入其中，畫面充滿親切感，相信粉絲一定有共鳴！

限定聯乘美食登場 即睇必搶周邊 壽司郎與 Opanchu Usagi 攜手推出一系列聯乘限定商品，由9月15日起香港壽司郎全線分店都可以入手！當中包括「吞拿魚新香萩餅配魷魚」（$17）、「炙燒羅勒雙味（三文魚・鮮蝦）」（$17）、「脆脆焦糖蕃薯配雲呢拿雪糕」（$34）及「聯乘飲品套裝」（$99），款款都別具心思！

除了美味商品，壽司郎亦同步帶來多款極具話題性的限量周邊，將驚喜延伸至餐桌之外，讓顧客一邊品嚐美食，一邊感受解鎖「盲盒」的樂趣！推廣期內，凡於壽司郎全線分店堂食惠顧聯乘限定商品，即隨餐附送指定周邊精品乙個（款式隨機），包括聯乘限定插牌（隨「吞拿魚新香萩餅配魷魚」附送，共 6 款；隨「炙燒羅勒雙味（三文魚・鮮蝦）」附送，共 6 款；款式隨機）、聯乘限定亞加力鑰匙扣（共 6 款，款式隨機）。重點必搶聯乘限定公仔掛飾，凡於推廣期內堂食惠顧「聯乘飲品套裝」，即附送聯乘限定公仔掛飾一隻（共 4 款，款式隨機），以壽司郎為設計主題，一於儲齊一套！

消費滿額即可加購香港限定款壽司碟 今次更推出香港限定款壽司碟，推廣期內凡於壽司郎堂食或外賣自取消費淨額滿$200，即可以加購價$99購買「Opanchu Usagi 聯乘限定壽司碟」（共 3 款，款式隨機）；另外只要於聯乘商品販售分店堂食下單「吞拿魚新香萩餅配魷魚」或「炙燒羅勒雙味（三文魚・鮮蝦）」，並集滿 5 張隨餐附送之聯乘限定插牌（不限款式），即可於全線香港壽司郎分店*換領「香港限定明信片」乙張（共 3 款，款式隨機），收藏價值極高！



*深水埗西九龍中心店、灣仔英皇集團中心店除外