東方美學融入日常 Ms MIN回歸連卡佛 展開「反與返」新章

時裝不一定要靠搶眼符號說故事。來自福建廈門的女裝品牌 Ms MIN，選擇以含蓄而俐落的設計，把東方文化轉化成當代衣着語言。品牌從「尋根」出發，將傳統哲思、現代生活與極簡美學融為一體，透過剪裁比例、線條節奏及衣料流動感。 設計既講求節制和秩序，也保留輕盈的空間感，讓衣服隨身體活動自然展現氣韻。這種不刻意張揚的處理，既回應品牌的中國文化根源，也令作品能跨越地域，在國際時裝語境中建立鮮明個性。

衣服不只塑造外形 在 Ms MIN 的設計觀念中，穿衣不只是外觀選擇，也是一種感受自己與生活的方式。鬆身輪廓、簡潔線條與流動層次，讓穿者在不同動作之間感受衣服與身體的連繫。 品牌希望服裝能陪伴日常，也能走進重要場合。無論是上班、出席聚會，還是需要儀式感的時刻，衣着都不必掩蓋個人特質，反而可以成為表達自我的媒介。設計留下適度餘白，讓穿者按自己的步調演繹，也呼應現代人對舒適、個性與長久穿着價值的追求。

相隔 13 年再牽手連卡佛 以「反與返」重新出發 Ms MIN 與連卡佛的緣分，可追溯至13年前。當時品牌成為較早進駐連卡佛的中國設計師品牌之一，並藉此踏上更廣闊的國際時裝舞台。來到2026年，雙方再次合作，並以秋冬系列「反與返」揭開新一章。「反」代表跳出既定框架，重新審視習以為常的穿衣方式；「返」則指向本質，回到真實而自在的自我。兩個字看似方向相反，實際上共同構成一次由突破到回歸的過程。 品牌延續對當代東方美學的探索，並把抽象理念落實在可穿、可感受的服裝之中，為大家提供另一種理解東方設計的角度。