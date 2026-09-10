親子好去處｜挪亞方舟全新宇宙主題室內遊樂場+球場登場 門票限時買1送1低至$79

香港馬灣公園挪亞方舟迎來全新升級！公園推出全新宇宙主題室內遊樂場「星際樂園」，以及帶來Padel（板網球）與Pickleball（匹克球）球場，滿足各位大小朋友和運動愛好者的需求。即日起，挪亞方舟門票設有買一送一優惠，最平只需$79即可入場放電，絕對是親子玩樂好去處。

全新室內遊樂場亮相 挪亞方舟全新以宇宙為主題的室內遊樂場絕對備受小朋友喜歡。遊樂場設有經典的彈跳城堡、極速滑梯和波波池，讓小朋友在瘋狂彈跳放電。夜光宇宙飛船和夜光太空探索車同樣不能錯過，玩家可坐上碰碰車和三輪車，盡情享受馳騁樂趣。

引入板網球+匹克球 另外，挪亞方舟同時升級「挪亞運動場」，首次引入Padel(板網球)與Pickleball(匹克球)。球場設有3個Padel場及2個Pickleball球場，為運動好手提供更多練球機會。加上球場配備看台、休憩座位、更衣室及淋浴間等設施，無論是朋友之間的小型聚會，還是大型比賽同樣適合。

挪亞方舟升級「挪亞運動場」，帶來3 個 Padel 場及 2 個Pickleball 球場

限時門票買一送一 公園設有一系列職業體驗活動，小朋友可換上各式制服，感受不同工作的樂趣。當中包括牛乳雪糕研發員、空服員和汽車動力守護員等。即日起至 2026 年 10 月 31 日，挪亞方舟官網推出「 門票買1送1優惠」連總值$100 餐飲及零售現金券及 10 個遊戲代幣，折實後門票低至成人每張$99、小童每張$79，家長們不妨帶小朋友到場，度過難忘假期。

詳情可瀏覽挪亞方舟網站