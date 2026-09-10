網上熱話｜港媽帶囡囡去藥房拎免費山楂餅 大條道理教女要爭取 網民鬧爆怪獸家長肉酸

為人父母，當然想盡自己最大努力教好及培養下一代，但有時教育小朋友都要分場合，以免影響身邊其他人。早前，一位網民去藥房購買日用品時，遇上美其名要教育囡囡的港媽，因一事擾攘令到員工及顧客都受影響，更引來大批網民鬧爆其所作所為絕對會「教壞細路」。

港媽囡囡藥房收銀處擾攘 早前，一位網民在Threads發文，表示自己日前去藥房購買日用品時，因為有一對母女在收銀處擾攘而受影響。她形容當時「拎住成手嘢準備俾錢」，但小女孩就在收銀位置「又跳又叫話要攞糖」，忙著收貨的收銀哥哥「好nice咁請佢地等一陣」，但小朋友卻未有停止。雖然收銀哥哥見發文者兩手捧著貨物，主動提出先幫她收錢，但因為港媽未有拉走擾攘中的囡囡，擔心手中貨物會撞到小朋友的她只好「就住就住咁樣拎上枱計錢」。

大條道理拎山楂餅 原本以為母女二人有甚麼特別需要，但發文者就發現「個阿媽根本無買嘢，只係順路帶個女過嚟問人拎山楂餅食」，而在細路女騷擾藥房職員工作時，這位媽媽一直開著speaker講電話，向電話中的人自豪表示「我而家教緊個女有咩想要，要勇敢去問！」

網民鬧爆：怪獸家長好肉酸 發文者對這對母女的行為感到無奈，批評「呢啲唔係叫勇敢，係叫貪心同無禮貌」、人地開門口做生意，得閒嚟免費拎餅食，人地唔洗做嘢？」帖文引起網民熱議，有網民表示「從小教育新一代要厚顏無恥」、「係咪對勇敢有咩誤解？」、「人地好人至請你食，但唔係老馮次次要俾你」，亦有人睇唔過眼鬧爆，「有咩想要，要勇敢去問，咁佢唔直接去問李嘉誠攞錢？」、「呢啲怪獸家長真係好肉酸」。