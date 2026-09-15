狗狗把你當「爸爸媽媽」嗎？從4個日常舉動找答案

不少人把愛犬視為家中一分子，餵食、散步、陪伴以至照顧健康，投入程度與照顧孩子相若。不過，狗狗是否也會把人類當成「爸爸媽媽」？ 外國獸醫 Jennifer Sperry 與生物學家、動物行為學家 Deby Cassill 指出，狗狗從生物學上不會把人類誤認為親生父母，但會把主要照顧者視為食物、安全感與保護的重要來源。牠們會依賴熟悉的人、留意對方反應，並在陪伴下更安心探索環境。如果愛犬出現以下4種舉動，往往反映主人在牠心中佔有如家長般重要的位置。
狗狗把主人當成「家長」行為1. 走到哪裏都跟著主人
愛犬經常在家中尾隨主人，未必只是貪玩。這通常是依附的表現：牠希望留在信任的人附近，藉此確認環境安全，也維持彼此的連繫。這種關係可理解為「安全依附」。當熟悉的照顧者在場，狗狗通常較願意接觸新事物，面對陌生情況時也更有信心，反映雙方已建立穩定信任。
不過，黏人與過度依賴並不相同。若飼主一離開，狗狗便持續吠叫、破壞物件、明顯不安或隨處便溺，可能與「分離焦慮症」有關。情況反覆或影響生活時，宜向獸醫或動物行為專家求助。
狗狗把主人當成「家長」行為2. 主動把心愛玩具送到主人面前
當狗狗叼着球或玩具走近主人，除了邀請你一同玩耍，也可能是在主動建立互動，並透過熟悉物件整理興奮或緊張的情緒。對尋回犬類來說，口中叼着物件往往能帶來安定感；而把珍視的東西交給主人，亦像是在分享自己的發現。這份主動靠近與分享，顯示牠把主人視為可靠的同伴，並從互動中獲得歸屬感。
狗狗把主人當成「家長」行為3. 以舔臉回應主人的靠近
舔臉常被理解為撒嬌，但 Jennifer Sperry 認為，這個動作亦可能包含示好、順從、尋求注意或紓緩壓力等意思。與其把每一次舔舐都視為「親吻」，大家最好連同當時的環境和肢體訊號一起觀察，才能較準確理解狗狗的需要。
狗狗把主人當成「家長」行為4. 在主人身旁安心入睡
睡覺時警覺性較低，因此狗狗通常會選擇在感到安全的地方休息。如果狗狗常靠近主人入睡，尤其在天氣惡劣、身體不適或身處陌生環境時更明顯，往往代表牠相信主人能提供保護。這份陪伴亦是雙向的，人與狗狗相伴休息，也可減少孤單感，進一步鞏固彼此的連繫。