狗狗把你當「爸爸媽媽」嗎？從4個日常舉動找答案

不少人把愛犬視為家中一分子，餵食、散步、陪伴以至照顧健康，投入程度與照顧孩子相若。不過，狗狗是否也會把人類當成「爸爸媽媽」？ 外國獸醫 Jennifer Sperry 與生物學家、動物行為學家 Deby Cassill 指出，狗狗從生物學上不會把人類誤認為親生父母，但會把主要照顧者視為食物、安全感與保護的重要來源。牠們會依賴熟悉的人、留意對方反應，並在陪伴下更安心探索環境。如果愛犬出現以下4種舉動，往往反映主人在牠心中佔有如家長般重要的位置。

狗狗把主人當成「家長」行為 1. 走到哪裏都跟著主人

愛犬經常在家中尾隨主人，未必只是貪玩。這通常是依附的表現：牠希望留在信任的人附近，藉此確認環境安全，也維持彼此的連繫。這種關係可理解為「安全依附」。當熟悉的照顧者在場，狗狗通常較願意接觸新事物，面對陌生情況時也更有信心，反映雙方已建立穩定信任。

不過，黏人與過度依賴並不相同。若飼主一離開，狗狗便持續吠叫、破壞物件、明顯不安或隨處便溺，可能與「分離焦慮症」有關。情況反覆或影響生活時，宜向獸醫或動物行為專家求助。