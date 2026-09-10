校園AI解密（三）：不踩坑的校園硬體方案！如何挑選最適合學校的 AI 大腦？

當學校決定邁向本地 AI 部署時，負責推動的校長與 IT 老師往往面臨新的困惑：「市面上的伺服器種類繁多，我們又不是科技公司的數據中心，究竟該如何選擇一部既強大又易於維護的 AI 工作站？」

客觀而言，挑選校園 AI 工作站絕不能單看硬體規格（如顯示卡 GPU 記憶體大小），更需要從「教學情境」與「維護成本」作全面考量。一部理想的校園 AI 大腦，應具備以下五大核心要素：

1) 開箱即用（Plug & Play）與友善介面

過往部署本地 AI 模型（如開源的 Gemma或 DeepSeek），需要 IT 人員具備強大的 Coding 與 Linux 系統維護能力，這對中小學老師來說門檻過高。現在主流的校園 AI 工作站已實現高度整合，預載了網頁版的操作介面，非技術背景的中文科、歷史科老師即可直接使用，大幅降低推廣阻力之餘亦很易上手。