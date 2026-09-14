校園AI解密（四）：告別無休止加班！AI 工作站如何成為教師的「超級助教」？

「天天備課、批改作業、編寫行政報告，教師們哪還有精力做個別化教學？」這是當前香港教員室的真實寫照。許多人質疑 AI 會否取代教師，但事實上，如果能在保障數據安全的前提下善用 AI為教學工具，它非但不會取代教師的工作，反而能成為最強大的「超級助教」。而本地AI 工作站正是實現這一願景的關鍵載體。 讓我們透過四個真實的校園應用情境，看看本地 AI 工作站如何重塑教學日常： 情境一：學生成績深度分析與個性化適應性學習（Adaptive & Personalized Learning）

以往老師拿到全班考試成績，最多只能看到平均分與及格率。現在，老師將測驗數據匯入本地 AI 工作站後，系統能精準分析出每位學生的知識盲點。AI 會自動生成個人化學習報告，並針對學生的不同進度提供相應的學習建議與補充練習，真正實現「因材施教」的適應性學習體驗（Adaptive Learning），且學生敏感的成績數據全程「不出校」。 情境二：教學助手快速生成教案與備課筆記 備課是教師耗時最多的工作之一。現在，老師只需向本地 AI 發送指令，例如：「請根據校內中三科學科教學大綱，生成一份關於再生能源的 40 分鐘教案草稿、課堂簡報大綱及課後備課筆記。」AI 可以快速完成基礎架構，老師只需進行專業微調即可，大幅節省搜集資料與排版的時間。

情境三：學生學習軌跡長期追蹤與「校園人才庫」建立 學生的成長是一個動態過程。本地 AI 工作站能安全地整合學生跨學年、跨科目的學習數據、STEAM 專案表現及課外活動紀錄，建立長期學習軌跡檔案。學校能藉此打造專屬的「校園數字人才庫」，精準識別具備創科、語言或藝術潛質的學生，為其提供重點培育（如推薦參加「數字科技精英學生計劃」等學界大賽）。 情境四：校務行政自動化與資產沉澱 每年學期尾，撰寫校務報告與各種資助申請表總讓老師頭痛。AI 工作站能自動梳理校內整年的會議紀錄與活動紀錄，快速生成精準的摘要報告，讓老師從繁瑣的文書工作中解脫出來，重獲與學生互動的時間。

針對這些轉型，國際青少年創科教育協會創會副主席林孝勤先生指出：「AI 的終極目標是『賦能』而非『取代』。當學校透過本地 AI 工作站解決了數據安全的後顧之憂，老師就能更放心地利用 AI 處理繁瑣行政，騰出更多寶貴時間關懷學生的身心健康與個人成長。」 撰文：國際青少年創科教育協會創會