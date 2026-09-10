36小時通宵啤酒節灣仔Pier 1929登場　20間亞洲精釀酒廠＋逾100款啤酒

全新「BeerMood 36小時啤酒節」將於10月2日至4日進駐灣仔Pier 1929，連續36小時舉行，集結香港及亞洲各地20間精釀啤酒酒廠，帶來逾100款啤酒，部分酒廠更是首次正式來港。現場除了可以試飲不同精釀啤酒，亦有DJ派對、動漫主題演出及啤酒工作坊等，啤酒迷可以一次過飲遍亞洲各地特色啤酒。

20間亞洲精釀酒廠 逾100款啤酒

今次啤酒節匯聚20間來自香港及亞洲各地的精釀酒廠，包括 Heroes Beer Co.、Deadman Brewery、Black Kite Brewery、Yardley Brothers及Vault City Brewing等，現場合共提供逾100款精釀啤酒，另有咖啡、葡萄酒及美食攤位。

當中約三成酒廠為首次正式來港，包括 ODC - Origin Delight Cider、蔡氏釀造 Tsai’s Actual Brewing、黑沙釀造 Heisha Brewing、Fever Ales及Crazy Bear Industry，並帶來逾50款首次亮相香港的酒款。

其中 ODC 更特別為活動推出兩款限定Cider沙冰，包括「白桃烏龍蘋果」及「接骨木花荔枝」，以水果及茶香配搭Cider，是今次活動的限定飲品。