36小時通宵啤酒節灣仔Pier 1929登場　20間亞洲精釀酒廠＋逾100款啤酒

全新「BeerMood 36小時啤酒節」將於10月2日至4日進駐灣仔Pier 1929，連續36小時舉行，集結香港及亞洲各地20間精釀啤酒酒廠，帶來逾100款啤酒，部分酒廠更是首次正式來港。現場除了可以試飲不同精釀啤酒，亦有DJ派對、動漫主題演出及啤酒工作坊等，啤酒迷可以一次過飲遍亞洲各地特色啤酒。
20間亞洲精釀酒廠 逾100款啤酒
今次啤酒節匯聚20間來自香港及亞洲各地的精釀酒廠，包括 Heroes Beer Co.、Deadman Brewery、Black Kite Brewery、Yardley Brothers及Vault City Brewing等，現場合共提供逾100款精釀啤酒，另有咖啡、葡萄酒及美食攤位。
當中約三成酒廠為首次正式來港，包括 ODC - Origin Delight Cider、蔡氏釀造 Tsai’s Actual Brewing、黑沙釀造 Heisha Brewing、Fever Ales及Crazy Bear Industry，並帶來逾50款首次亮相香港的酒款。
其中 ODC 更特別為活動推出兩款限定Cider沙冰，包括「白桃烏龍蘋果」及「接骨木花荔枝」，以水果及茶香配搭Cider，是今次活動的限定飲品。
門票附送限定啤酒杯
活動邀請香港插畫及壁畫藝術家Jane Lee（Messy Desk）負責整體視覺設計，現場亦會加入相關藝術元素。Jane Lee同時推出BeerMood聯乘周邊，包括限量T-shirt、主題短襪及發聲公仔盲盒等。
另外，購買任何門票均可獲贈限量版BeerMood啤酒杯乙個，價值HK$136，數量有限，送完即止。
7大主題時段 DJ派對＋動漫演出＋精釀工作坊
BeerMood將36小時活動分成7個主題時段，每個時段都有不同節目。音樂方面邀請Cantopop DJ Beat Friday、DJ Hyphen、DJ Step及DJ Jasmine等演出，另設動漫主題時段，由偶像組合Monochrome登場。
活動亦邀請國際認證Cicerone啤酒侍酒師主持精釀啤酒工作坊，參加者可以從香氣、發酵工藝及食物配對等角度認識精釀啤酒。
票價及入場詳情
BeerMood 36小時啤酒節設3款門票，Tasting Pass售HK$398，包括指定一個主題時段入場資格及12枚貓幣；Premium Pass售HK$498，包括指定一個主題時段入場資格及24枚貓幣；想一次玩足36小時，則可選擇HK$1,688的36-HR Master Pass，包含全部7個主題時段入場資格及48枚貓幣。
每枚貓幣可兌換100毫升試飲，一般啤酒則以3枚貓幣兌換一杯全杯份量。所有門票均附送限量版BeerMood啤酒杯乙個，送完即止。
門票及代幣詳情
門票種類
票價
包含內容
微醺入場證 Tasting Pass
HK$398
1個指定時段入場資格 + 12枚貓幣
酒鬼入場證 Premium Pass
HK$498
1個指定時段入場資格 + 24枚貓幣
36小時醉貓通行證 36-HR Master Pass
HK$1,688
全部7個主題時段入場資格 + 48枚貓幣
註：每1枚貓幣可兌換100毫升試飲；一般啤酒以3枚貓幣可兌換1杯全杯份量。凡購買門票即獲贈限量版 BeerMood 啤酒杯乙個（價值 HK$136，送完即止）。
BeerMood 36小時啤酒節
日期：2026年10月2日至4日
地點：灣仔Pier 1929（灣仔渡輪碼頭2樓）