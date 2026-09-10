銅鑼灣美食｜京都米芝蓮一星名廚主理 GYU+ Bar by Miyoshi全新和牛菜單 必試松露牛肉醇湯+三芳和牛壽司

位於銅鑼灣利園一期的GYU+ Bar by Miyoshi日前正式開幕！餐廳承襲自 2018 年起連續多年榮獲米芝蓮一星殊榮的京都懷石名店「にくの匠 三芳」的料理哲學，將傳統和牛料理重新演繹。餐廳最近更為大家帶來全新晚市和牛菜單，讓大家不用遠飛日本都能品嚐高級日式料理風味！

延續京都米芝蓮一星名店風味

「にくの匠 三芳」位於京都祇園，自 2018 年起連續多年摘下米芝蓮一星殊榮，以高品質和牛與創意懷石料理聞名。而創辦人伊藤力並非出身廚藝世家，未曾接受傳統正規廚藝訓練的他，全憑對頂級和牛的熱情自學成才，對他而言，和牛並非只能以牛扒或燒肉方式呈現，他開始深入鑽研如何透過不同的部位與日式料理技藝，將和牛獨有的鮮味、油脂甘香、與口感發揮至極致。

這份堅持如今在香港延續，由行政總廚松田亞弓傾力演繹。出生於京都的松田總廚曾於日本多間高級法國及地中海餐廳擔任要職，深諳法式料理的精髓。她將精湛的法式烹調手法巧妙融入日式和牛料理中，靈活遊走於兩種廚藝體系之間，讓每道菜式均能彰顯食材本身滋味。