銅鑼灣美食｜京都米芝蓮一星名廚主理 GYU+ Bar by Miyoshi全新和牛菜單 必試松露牛肉醇湯+三芳和牛壽司

位於銅鑼灣利園一期的GYU+ Bar by Miyoshi日前正式開幕！餐廳承襲自 2018 年起連續多年榮獲米芝蓮一星殊榮的京都懷石名店「にくの匠 三芳」的料理哲學，將傳統和牛料理重新演繹。餐廳最近更為大家帶來全新晚市和牛菜單，讓大家不用遠飛日本都能品嚐高級日式料理風味！
延續京都米芝蓮一星名店風味
「にくの匠 三芳」位於京都祇園，自 2018 年起連續多年摘下米芝蓮一星殊榮，以高品質和牛與創意懷石料理聞名。而創辦人伊藤力並非出身廚藝世家，未曾接受傳統正規廚藝訓練的他，全憑對頂級和牛的熱情自學成才，對他而言，和牛並非只能以牛扒或燒肉方式呈現，他開始深入鑽研如何透過不同的部位與日式料理技藝，將和牛獨有的鮮味、油脂甘香、與口感發揮至極致。
這份堅持如今在香港延續，由行政總廚松田亞弓傾力演繹。出生於京都的松田總廚曾於日本多間高級法國及地中海餐廳擔任要職，深諳法式料理的精髓。她將精湛的法式烹調手法巧妙融入日式和牛料理中，靈活遊走於兩種廚藝體系之間，讓每道菜式均能彰顯食材本身滋味。
全新和牛菜單必食推介
全新和牛菜單中必試打破常規的「松露牛肉醇湯」。有別於一般以雞肉熬製的法式清湯，這裡堅持用全純牛肉慢火細燉足足十五小時。廚師特意將金黃澄澈的湯水盛載於葡萄酒杯中，未飲用前輕輕搖晃，黑松露與濃郁牛骨香氣瞬間撲鼻而來。 記者心水是復刻京都本店招牌的「にくの匠 三芳和牛壽司」，巧妙地將微炙過的豐潤和牛配搭時令海鮮，表面再點綴經過荔枝木煙燻的頂級魚子醬，無論賣相與味道都是一流享受！
主菜方面亦保持高水準，「鹿兒島 A5 和牛西冷涮涮鍋」選用和牛西冷位置，在滾湯中輕涮至嫩粉色，配上搭配經薪火烤製的熊本縣產赤茄子，沾上特製芝麻柚子醋同吃，入口清新而不油膩。另外還有「薪火烤鹿兒島和牛牛柳」，牛柳外層帶微微焦香，切開肉汁豐富，配搭自家製紅酒鹽、現磨山葵以及日本古法發酵的「Hishio醬」等多款自家製佐料，令日式和牛料理風味更加突出，讓人留下深刻印象。
GYU+ Bar by Miyoshi
地址： 香港銅鑼灣希慎道 33 號利園一期 4 樓 401 及 404 號舖
電話： +852 2116 0593
WhatsApp： +852 5596 3580
營業時間：
星期日至星期四：中午 12 時至下午 3 時 30 分／下午 5 時至晚上 11 時
星期五及星期六：中午 12 時至下午 3 時 30 分／下午 5 時至晚上 11 時 30 分