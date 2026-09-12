熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Sep-12 14:00
更新：2026-Sep-12 14:00

第二屆香港演藝博覽2026 雲集60國演藝精英演出 維港免費落日騷＋AI科技劇場+亞洲首演

分享：
SPRING 06

第二屆香港演藝博覽2026 雲集60國演藝精英演出 維港免費落日騷＋AI科技劇場+亞洲首演

為了帶給香港市民及旅客多元藝術體驗，香港藝術發展局主辦的第二屆《香港演藝博覽2026》，準備了多場極具震撼力的精彩節目。當中包括維港海濱的免費落日演出，還融入高科技的多媒體劇場表演，將香港這座城市的活力，注入每一場演出中，絕對是市民與旅客秋日必去的文化嘉年華。

 

這次《香港演藝博覽2026》，匯聚來自60個地區及國家表演藝術組織和藝術家，逾1,600名文化領袖及藝術工作者參與，同業及觀眾的總參與人次超過32,000人。博覽會以「演藝躍動」為主題，將表演藝術視為動態、充滿活力且不斷變革的領域，並且打破傳統劇場的框架，融入暖心的人性化細節，帶領每位觀眾親身體驗香港獨有的盎然生氣。

連續4天維港海濱免費看秀

在博覽會正式開幕前，106日至9(每日下午4:30至晚上7:30)，香港文化中心露天廣場，將化身祚全港最浪漫的戶外舞台。你可以一邊吹著海風、欣賞維港日落，一邊免費觀賞多元表演，當中表演戲碼包括「不加鎖舞踊館」攜手丹麥、韓國舞者，打破肢體界限的表演；「春暉粵藝工作坊」帶來極具本土情懷的舞劇《龜茲》選段；「世界青少年合唱藝術家協會」與4間本地中小學合唱團，以及香港兒童合唱團，演出治癒心靈的音樂；音樂人伍敬彬策劃跨界音樂節目，為黃昏畫下完美句號。

科技藝術與國際首演衝擊感官

而三場售票演出，更是不能錯過，開幕鉅獻《我城》(108日，文化中心劇場)，作為「藝術．科技4.0」項目，這場多媒體表演最神奇的地方在於「情緒追蹤技術」。觀眾於序章錄入的情緒數據，將會實時轉化為現場鋼琴與媒體藝術的創作素材，生成一場專屬香港人共同記憶與呼吸的獨特演出。

匈牙利魔幻神作《天境重生Paradisum(1011日，東九文化中心)，在「愛丁堡藝穗節」大獲好評，今之更是亞洲首演。導演Bence Vági將現代舞、驚險馬戲與劇場完美融合，舞者們用挑戰極限的軀體，在空中訴說一段關於重生的當代神話。

智利得獎劇作《純屬個別事件》(1011日，東九文化中心)，導演Catalina Ceresuela將自己童年遭受校園欺凌的真實血淚化為劇本，作品直面校園欺凌如何因集體沉默、傷害常態化及教育體制失責而持續存在。此劇曾獲智利國家劇作獎，這次同樣是亞洲首演。

City Reverie 9.2 Bloody Moon Boom Boom Battle of the Big Bad Bosses (Excerpt) FreeEroica
Time of Tree Jin Lian History Play The Book of Longing The City of Others

還有13場精彩節目輪流上映

此外，《香港演藝博覽》還有13個伙伴節目，將在全港多個文化藝術地標同步綻放，把這場藝術慶典的能量，延伸至每一個社區，讓愛好美藝創作的市民，一起感受這場秋日藝術盛事。

《香港演藝博覽2026》詳情：

「四場序幕演出」

日期：1069(下午430)

地點：香港文化中心露天廣場

票價：免費入場

《我城》演出詳情：

日期：108(晚上8)

地點：香港文化中心劇場

票價：$280 / $140(優惠票)

《天境重生Paradisum》演出詳情：

日期：1011(下午3)

地點：東九文化中心劇院

票價：$280 / $140(優惠票)

《純屬個別事件An Isolated Case》演出詳情：

日期：1011(下午3)

地點：東九文化中心樂館

票價：$220 / $110(優惠票)

查詢：香港演藝博覽

ADVERTISEMENT

【👇送皇玥中秋月餅👇】

ad
香港演藝博覽2026

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務