第二屆香港演藝博覽2026 雲集60國演藝精英演出 維港免費落日騷＋AI科技劇場+亞洲首演

為了帶給香港市民及旅客多元藝術體驗，香港藝術發展局主辦的第二屆《香港演藝博覽2026》，準備了多場極具震撼力的精彩節目。當中包括維港海濱的免費落日演出，還融入高科技的多媒體劇場表演，將香港這座城市的活力，注入每一場演出中，絕對是市民與旅客秋日必去的文化嘉年華。

這次《香港演藝博覽2026》，匯聚來自60個地區及國家表演藝術組織和藝術家，逾1,600名文化領袖及藝術工作者參與，同業及觀眾的總參與人次超過32,000人。博覽會以「演藝躍動」為主題，將表演藝術視為動態、充滿活力且不斷變革的領域，並且打破傳統劇場的框架，融入暖心的人性化細節，帶領每位觀眾親身體驗香港獨有的盎然生氣。