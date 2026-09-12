第二屆香港演藝博覽2026 雲集60國演藝精英演出 維港免費落日騷＋AI科技劇場+亞洲首演

為了帶給香港市民及旅客多元藝術體驗，香港藝術發展局主辦的第二屆《香港演藝博覽2026》，準備了多場極具震撼力的精彩節目。當中包括維港海濱的免費落日演出，還融入高科技的多媒體劇場表演，將香港這座城市的活力，注入每一場演出中，絕對是市民與旅客秋日必去的文化嘉年華。
這次《香港演藝博覽2026》，匯聚來自60個地區及國家表演藝術組織和藝術家，逾1,600名文化領袖及藝術工作者參與，同業及觀眾的總參與人次超過32,000人。博覽會以「演藝躍動」為主題，將表演藝術視為動態、充滿活力且不斷變革的領域，並且打破傳統劇場的框架，融入暖心的人性化細節，帶領每位觀眾親身體驗香港獨有的盎然生氣。
連續4天維港海濱免費看秀
在博覽會正式開幕前，10月6日至9日(每日下午4:30至晚上7:30)，香港文化中心露天廣場，將化身祚全港最浪漫的戶外舞台。你可以一邊吹著海風、欣賞維港日落，一邊免費觀賞多元表演，當中表演戲碼包括「不加鎖舞踊館」攜手丹麥、韓國舞者，打破肢體界限的表演；「春暉粵藝工作坊」帶來極具本土情懷的舞劇《龜茲》選段；「世界青少年合唱藝術家協會」與4間本地中小學合唱團，以及香港兒童合唱團，演出治癒心靈的音樂；音樂人伍敬彬策劃跨界音樂節目，為黃昏畫下完美句號。
科技藝術與國際首演衝擊感官
而三場售票演出，更是不能錯過，開幕鉅獻《我城》(10月8日，文化中心劇場)，作為「藝術．科技4.0」項目，這場多媒體表演最神奇的地方在於「情緒追蹤技術」。觀眾於序章錄入的情緒數據，將會實時轉化為現場鋼琴與媒體藝術的創作素材，生成一場專屬香港人共同記憶與呼吸的獨特演出。
匈牙利魔幻神作《天境重生Paradisum》(10月11日，東九文化中心)，在「愛丁堡藝穗節」大獲好評，今之更是亞洲首演。導演Bence Vági將現代舞、驚險馬戲與劇場完美融合，舞者們用挑戰極限的軀體，在空中訴說一段關於重生的當代神話。
智利得獎劇作《純屬個別事件》(10月11日，東九文化中心)，導演Catalina Ceresuela將自己童年遭受校園欺凌的真實血淚化為劇本，作品直面校園欺凌如何因集體沉默、傷害常態化及教育體制失責而持續存在。此劇曾獲智利國家劇作獎，這次同樣是亞洲首演。
還有13場精彩節目輪流上映
此外，《香港演藝博覽》還有13個伙伴節目，將在全港多個文化藝術地標同步綻放，把這場藝術慶典的能量，延伸至每一個社區，讓愛好美藝創作的市民，一起感受這場秋日藝術盛事。
《香港演藝博覽2026》詳情：
「四場序幕演出」
日期：10月6至9日(下午4時30分)
地點：香港文化中心露天廣場
票價：免費入場
《我城》演出詳情：
日期：10月8日(晚上8時)
地點：香港文化中心劇場
票價：$280 / $140(優惠票)
《天境重生Paradisum》演出詳情：
日期：10月11日(下午3時)
地點：東九文化中心劇院
票價：$280 / $140(優惠票)
《純屬個別事件An Isolated Case》演出詳情：
日期：10月11日(下午3時)
地點：東九文化中心樂館
票價：$220 / $110(優惠票)
查詢：香港演藝博覽