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出版：2026-Sep-11 12:00
更新：2026-Sep-11 12:00

中環街市啤酒節10月回歸　德國樂隊助陣/3大啤酒競技/周日限定親子場

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中環街市啤酒節10月回歸　德國樂隊助陣/3大啤酒競技/周日限定親子場

一年一度的德國啤酒節將於10月回歸！第四屆「中環街市 x Stormies 傳統德國啤酒節 2026」將於10月8日至31日在中環街市舉行，除了有德國啤酒及傳統美食，亦有德國樂隊 Die Notenhobler 現場演出，更會舉行3款啤酒節競技。逢星期日更會推出親子場，加入兒童遊戲、工作坊等活動，一家大細都可以參與。

德國樂隊Die Notenhobler再度演出　3大啤酒競技登場

今屆啤酒節再次邀請德國樂隊 Die Notenhobler 演出，樂隊由Martin、Uwe及Thomas領軍，在香港演出逾30年，今次會帶來巴伐利亞音樂及互動表演，配合現場啤酒節氣氛。

現場亦會舉行3大啤酒節競技，包括舉啤酒耐力賽、1,000毫升競飲比賽及「無敵爆波波」。舉啤酒耐力賽要求參賽者單手平舉盛滿啤酒的酒杯，保持手臂伸直並避免漏酒，堅持至最後者勝出；競飲比賽則要在最短時間內喝完1,000毫升啤酒；「無敵爆波波」就要鬥快將氣球泵爆。


星期日限定親子場　小雞舞/拼豆工作坊

啤酒節逢星期日下午3時至晚上7時亦會舉行「親子德國啤酒節」，現場樂隊會演奏德文童謠，並帶領大小朋友跳小雞舞。

活動另有兒童互動遊戲、拼豆工作坊及面部彩繪，小朋友參與更可獲兒童啤酒杯及德式高山帽，並享用迷你漢堡及手工意式雪糕，讓小朋友亦可感受啤酒節的熱鬧氣氛。


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焗豬手、紐倫堡香腸　配德國啤酒

今年啤酒節的美食由Chef’s Market及Stormies合作炮製，邀請Angelo McDonnell及法蘭克福名廚Jöern Henninger準備德式菜式，包括招牌焗豬手、烤紐倫堡香腸及維也納蘋果卷。

啤酒則有 LöwenbräuFranziskaner 兩款德國品牌，前者口感較清爽平衡，後者麥香較濃，配搭焗豬手及香腸等德式美食一同享用。


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門票

 

門票

入場費 (HKD)

門票附贈

星期一至星期四

成人門票

$ 220 - $ 500

最多附贈 500 毫升生啤一杯、價值HK$ 168 餐點一份、陶瓷啤酒杯及Oktoberfest高山帽*

星期五及星期六

成人門票

$ 270 - $ 550

星期日

成人門票

$ 200 - $ 450

兒童門票

$ 130

果汁、迷你漢堡、手工意式雪糕、兒童啤酒杯及Oktoberfest高山帽

*所有門票均附送陶瓷啤酒杯及/或Oktoberfest高山帽，以先到先得形式派發，送完即止。 



「中環街市 x Stormies 傳統德國啤酒節2026」活動詳情

日期：　2026 年 10 月 8 日至 10 月 31 日

時間：　星期一至六：晚上 6 時至 10 時 （Die Notenhobler 現場演出：晚上 6 時半至 10 時）

　　　　星期日：下午 3 時至晚上 7 時 （Die Notenhobler 現場演出：下午 3 時半至晚上 7 時）

地點：　中環街市地下中庭

購票方法：

  • 於 Chef’s Market 官方網站 https://www.chefs-market.com.hk 或手機應用程式內購票。

  • 【獨家優惠】如心賞 CCG Hearts 會員可獲專屬折扣碼，享啤酒節門票88折優惠！會員登記： http://bit.ly/ccghearts

  • 實體券於 Chef’s Market 沙律專櫃提供

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中環街市 x Stormies 傳統德國啤酒節2026

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