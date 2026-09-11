銅鑼灣美食｜王府潮汕牛肉火鍋限量手打薄殼丸 本地罕見九月季節限定

銅鑼灣全新精品火鍋店「王府潮汕牛肉火鍋」，主打即日新鮮運來潮汕牛肉，堅持「鮮牛、鮮切、鮮嫩」的原則，原汁原味呈現正宗潮汕牛肉火鍋的精髓。店家剛剛引入本地坊間罕見的潮汕手打薄殼丸，又自家製作一系列潮汕新鮮牛肉餃，吸引一眾想嘗新的火鍋控。 文：Vera Gee

薄殼每年九月當造 鎖著海潮鮮甜 薄殼的學名為尋氏肌蛤，又稱海瓜子、鳳眼蜆，其實是潮汕傳統特色體型細小、呈長卵形的貝類海產。產於潮汕地區的海邊沿岸，因薄殼而得名，鎖著第一道海潮的鮮甜，顆顆飽滿。每年九月只有一個月當造期。薄殼去殼後貝肉鮮嫩美味，經過沸水燙煮等工序令殼沉底，浮出貝肉，撈起後即成顆粒狀精華的薄殼米，帶濃郁的海水礦物鮮甜。潮汕人愛將之加入金不換等香料一齊炒香，是送飯送粥的佳品。

每日現剝薄殼米 傳統手打土豬肉 王府潮汕牛肉火鍋店主、籍貫潮州汕頭的Bryan，就特意從家鄉搜羅潮汕手打薄殼丸，取肥瘦相間的優質潮汕農家土豬肉，採傳統手打工藝，人手反覆捶打至起膠，令質感飽滿彈牙多汁，帶出肉香。再加入嚴選當季新鮮每日現剝的薄殼米，並混入幽香靈魂切碎的金不換，以黃金比例手打而成。薄殼丸入口彈牙爽脆，既保留薄殼的鮮甜，亦嘗出豐富的肉感，融合海岸氣息與農家樸實風味；而且散發金不換的獨特清香，去腥提鮮。薄殼丸每日限量手作，售完即止，手快有手慢冇。

手工自製潮汕牛肉餃 他們每日在店內手工自製牛肉餃，用潮汕鮮牛肉做餡，分別混入芫荽、芹菜、韭菜提香，牛肉鮮味juicy。以上新品火鍋配料供堂食及外賣。牛魔王來打邊爐真的大享口福，更可以一次過盡嘗潮汕牛肉連內臟十多個不同部位，以及每日手打100%潮汕牛肉丸。肉食狂一於約班朋友來盡興滾吧！

王府潮汕牛肉火鍋 地址:銅鑼灣登龍街18號V Point 5樓 電話:2633 3586 營業時間:11:30-23:00