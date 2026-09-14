Louis Vuitton 列車開到中環　首發 Flight Mode 2026系列

旅行向來是Louis Vuitton品牌精神的重要部分。今年秋季，品牌於置地廣場中庭打造期間限定店，並以經典列車旅程作為設計概念，將昔日鐵道旅行的優雅氣息帶到香港核心地段。

限定店外觀猶如一列準備啟程的豪華列車，空間以深綠色為主調，配搭深色木質裝飾、復古風格座椅及精緻地面細節，營造充滿故事感的車廂氛圍。從踏進店內的一刻起，訪客彷彿展開一場跨越時空的旅程，在現代都市之中感受傳統旅行文化的浪漫情懷。