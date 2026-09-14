Louis Vuitton 列車開到中環　首發 Flight Mode 2026系列

旅行向來是Louis Vuitton品牌精神的重要部分。今年秋季，品牌於置地廣場中庭打造期間限定店，並以經典列車旅程作為設計概念，將昔日鐵道旅行的優雅氣息帶到香港核心地段。
限定店外觀猶如一列準備啟程的豪華列車，空間以深綠色為主調，配搭深色木質裝飾、復古風格座椅及精緻地面細節，營造充滿故事感的車廂氛圍。從踏進店內的一刻起，訪客彷彿展開一場跨越時空的旅程，在現代都市之中感受傳統旅行文化的浪漫情懷。
Flight Mode 2026系列全球首度亮相
為慶祝限定店開幕，Louis Vuitton特別選址香港，全球率先發布全新女裝Flight Mode 2026系列。
系列以當代女性的移動生活方式為靈感，將舒適與精緻巧妙結合。設計運用絲綢、斜紋織物等不同材質，透過層次豐富的面料和印花細節，展現旅行途中自在從容的穿搭態度。
時裝與旅行用品同場登場
除了率先登場的Flight Mode 2026系列外，限定店亦匯聚Louis Vuitton多個經典產品類別，包括男士時裝、皮具系列、旅行用品、時尚配飾及禮品選擇，全面展現品牌多年來建立的旅行文化與工藝傳承。
對熱愛時尚與旅行生活方式的人士而言，這個期間限定空間不僅是一個購物目的地，更像是一座連結過去與未來的旅程驛站，讓人透過設計、美學與工藝，再次體驗Louis Vuitton所演繹的「旅行藝術」。
Louis Vuitton置地廣場期間限定店
開放日期：即日起至2026年10月29日
開放時間： 11:00 – 20:00
地址： 香港中環皇后大道中15號 LANDMARK ATRIUM