卡士聯乘香港迪士尼 K11限定店打卡送乳酪 便利店滿額送限定乳酪碗或餐具

卡士聯乘香港迪士尼推出一系列限定活動，由即日起至9月14日於尖沙咀K11 Art Mall設「卡士快『酪』時刻」期間限定店，有3大「奇妙跑步嘉年華」主題打卡區，完成指定任務即可獲贈卡士乳酪及免費拍攝迪士尼主題即影即有。除此之外，7-Eleven及OK便利店都推出限定換購，購買卡士乳酪滿$40即可免費換領迪士尼主題乳酪碗或餐具，另外仲有抽獎活動，有機會贏取香港迪士尼探索家度假酒店住宿，即睇以下詳情。

3大主題打卡區 完成任務免費影即影即有 限定店以今年香港迪士尼「奇妙跑步嘉年華」為主題，設置3個賽事主題拍照區。到場後讚好及追蹤CLASSY‧KISS卡士社交媒體專頁，即可獲贈指定卡士乳酪產品1件。 另外，於店內指定位置拍照並上載至社交平台，加入 #卡士快酪時刻 #HKDLMagicRunFest 兩個Hashtag，完成指定步驟後即可於限定迪士尼主題自拍亭免費拍攝即影即有1次。



$60買卡士乳酪抽迪士尼酒店住宿 除了期間限定店，卡士亦推出抽獎活動。由9月2日至10月8日，於指定零售點購買卡士乳酪產品滿$60，即可參加「卡士快『酪』時刻大抽獎」。消費金額需包括至少1款藍莓果粒、草莓果粒或芒芒椰椰果粒乳酪。 獎品包括香港迪士尼探索家度假酒店標準客房1晚住宿連主題佈置及$1,000酒店餐飲優惠券，名額6個；另外有香港迪士尼樂園一日標準門票2張，名額25個，以及$100迪士尼商品優惠券，名額50個。



7-Eleven／OK便利店換購迪士尼主題乳酪碗餐具 想換限定周邊，亦可以留意7-Eleven及OK便利店的換購活動。9月9日至22日，於指定7-Eleven購買卡士乳酪滿$40，即可免費換領香港迪士尼「奇妙跑步嘉年華」主題乳酪碗1個，共3款，款式隨機。 OK便利店則由9月10日至23日推出換購，購買卡士乳酪滿$40即可免費換領限定主題餐具1套，共2款，款式同樣隨機。兩項換購均要求購買的產品至少包括1款藍莓果粒、草莓果粒或芒芒椰椰果粒乳酪。 水果乳酪系列限時優惠同步進行

今次聯乘主打的水果乳酪系列包括芒芒椰椰、藍莓果粒及草莓果粒三款口味，正價 HK$10。活動期間，指定 7-Eleven（9月9日至22日）及 Circle K （9月10日至23日）都有＄13/2杯限定優惠；指定惠康及百佳超級市場則於9月4日至10月1日推出＄20/3杯優惠，方便大家湊夠換購及抽獎門檻。最終價格以各店舖為準。

