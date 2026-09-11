網上熱話｜油麻地茶餐廳餐牌大量錯別字惹關注 網民：真香港人先睇得明！

相信不少人每日其中一個煩惱都會是「諗食咩」，尤其是茶餐廳，款式多令人患上選擇困難症，因此部分人為了方便都會選擇是日精選餐點。早前，一間位於油麻地的茶餐廳就憑「是日快餐」引起大眾關注，不過並非因為餐點菜式吸引，而是出現大量錯別字！

油麻地茶餐廳餐牌惹關注 早前，一間位於油麻地廣東道847號的永發茶餐廳成為網民熱議話題，熱話焦點並非因為菜式吸引，而是當日快餐的餐牌夠晒香港地道。從發文者上傳的餐牌中，可見其手寫方式獨特，例如「克召雞扒反」、「乾沖豆豉雞反」、「味才鴨絲炆米」、「水吧反煎旦餐肉長仔火腿」。

被稱為「港人認證」工具 雖然驟眼睇出現大量錯別字，但有網民就留言指以上餐牌絕對是「真香港人先睇得明」、「睇得明係香港人認證」，只因當中的大多為廣東話同音字，例如「黑椒」變「克召」、「乾蔥」變「乾沖」、「味菜」變「味才」、「腸仔」變「長仔」。如果不懂廣東話讀音的話，的確未必可以睇得明。

網民有讚有彈 「港人認證」餐牌引起網民熱烈討論，有網民大讚「冇N1級廣東話都唔會睇得明」、「就算唔食都想企喺度解讀完之後先走」、「誇張啲講句如果睇唔明唔好話自己係香港人」、「很有香港特色，大讚」；又稱有創意，「難寫過正字」。惟亦有網民笑稱「睇錯皮肉腸仔火腿」、批評「一大堆錯別字」、「係咁是是旦旦啦」。