麥當勞請1,000名粉絲免費食升級版脆辣雞腿飽 $39試食價套餐/1方法送可口可樂變色杯

每個星期副刊組都很期待第一時間接收香港麥當勞發布的新品優惠消息，然後又第一時間告知讀者。今次輪到大推升級版脆辣雞腿飽，即將於9月14日上午11時起登場。當然不例外大派jetso益粉絲，一連三日限時推出$39套餐試食價，幫大家食住慳。

$39套餐試食價 優惠限時三天 先解構一下這款升級版脆辣雞腿飽，三大升級食材選用了「加大版」原塊雞腿肉；配料有嚴選羅馬生菜、鬆軟及帶微甜焦糖香氣的芝麻麵飽，又脆又辣，入口更有豐富層次感。 由9月14日上午11時起至9月16日期間，更限時三天推出$39套餐試食價（原價$44.5起），透過麥當勞App優惠券或分店直接選購，都可享用優惠。用開麥當勞App的也可享有「脆辣雞腿飽四道菜套餐減$5」優惠，可重複使用。

答謝1,000名忠粉派免費套餐券 麥當勞講明今次要答謝忠實粉絲的支持，只要在過去12個月內最經常使用麥當勞App選購脆辣雞腿飽的1,000名粉絲，就有機會獲得「免費升級版脆辣雞腿飽套餐」優惠券，將於9月14日上午11時自動存入相關粉絲App帳戶，並可於9月14日至16日期間免費換領。大家屆時打開App睇睇，自己是否成為「真．脆辣雞腿飽粉絲」！

指定優惠券選購套餐送變色杯 至於早前錯過換領「可口可樂變色杯」的朋友不用灰心絕望，香港麥當勞再次聯乘可口可樂®推出「可口可樂變色杯」，由9月14 日上午11時起，只需使用指定麥當勞App優惠券，並到達分店櫃檯或自助點餐機選購「脆辣雞腿飽大大啖套餐配超大啖汽水」($48.5 起)，包括可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達，即可免費獲贈指定派發的「可口可樂變色杯」1個。 最後提一提大家：「可口可樂變色杯」於全線麥當勞餐廳派發，不包括水泉澳、油麗、亞洲貨櫃物流中心、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、山頂廣場及香港國際機場內的所有麥當勞餐廳。