網上熱話｜打工仔苦呻人工低過新入職及能力廢同事 對工作失去動力 網民反勸：打工勿認真

打工仔辛苦工作都係為兩餐，因此人工可說是其中一個最影響工作動力與態度的因素。奈何在香港經濟低迷的情況下，凍薪甚至減薪等情況十分普遍，亦未計尚有大量高層忽視員工的努力，拒絕為其爭取加薪。早前，一位打工仔在連登發文，苦呻對工作早已失去動力，引來大批網民反勸其「打工勿認真」。

打工仔苦呻新入職同事人工多幾千 早前，一位打工仔在連登發文詢問一眾網民「咩原因令到你完全對工作失去動力」，並先拋磚引玉指自己對工作失去動力全因「人工」。他分享「本身都知新入職同事人工有機會高過我，無意中得知高我幾千」，當下已經「即時減一半動力」，但仍然安慰自己「可能人地能力真係好好」。

能力廢同事人工高1倍 雖然人工低過新入職同事令其心酸，但最令他失望的卻是「見到舊同事（能力廢）轉工」，發現對方「唔聲唔聲佢人工差唔多我double」，令他「即時頭昏腦脹，差啲爆血管」。眼見自己的人工比新入職同事及離職舊同事都要低，自己一直營營役役「我樣樣做好，每次轉工有曬舊上司recommendation letter」，但就未能搵到好路數，「interview完，交曬salary reference，垃圾hr都連多5000都話唔得」。

網民力勸：賣命冇用 留精神搵工跳槽 處於尷尬局面的發文者無奈兼憤慨，心有不甘地表示「食X屎，真係返工咁上心做咩， 做咁好做咩，邊X個理？」、「得過且過就係最好嘅態度，人工幾多就做啲咩野，一定唔好做多」。大批網民留言討論，「做一陣知間野咩料，如果唔係睇實力嘅，就同其他同事鬥流口水X做算啦，一係俾心機走人，未走到俾心機諗下收工食咩好過」、「簡單一句魚唔過塘唔肥，已經解釋清楚」。亦有網民勸發文者打工勿認真，「賣命係冇用的，留返啲精神搵工跳槽」。