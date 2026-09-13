網上熱話｜香港人面冷心熱？小紅書網民旺角街頭遇暖心事 大讚香港人好溫柔

要了解一個地方的人文與文化，其中一個最直接的方法絕對是走入社區，親自觀察當地的人和事。早前，一位小紅書網民就因為在旺角街頭偶遇一件暖心事，因而發文大讚「香港人真的好溫柔」，更引起大批網民留言和議，形容大部分香港人均「面冷心熱」！

小紅書網民旺角街頭遇暖心事 早前，一位小紅書網民以「香港人真的好溫柔」為題發文，分享自己近日在旺角排隊等食飯時，一位陌生女子發現一個莫明在哭的小妹妹，得悉妹妹因為和家人走散而驚慌後，女子主動報警求助。發文者憶述「警察很快趕到，還特意找了有風扇的小攤，讓受驚的小朋友坐下乘涼」，十分細心

市民+警察溫柔協助 警察到場後，兩名警員「全程半蹲下來溫柔地跟小朋友溝通」，雖然發文者指未有清楚聽到對話內容，但小妹妹在跟警察對話後明顯慢慢平復下來，亦未有再崩潰大哭。協助報警的女子臨走前叮囑警方「如果找到孩子媽媽，記得給她回個電話告知結果」，而她本人就回到本身排隊的隊伍中，令人同樣窩心的是「排在隊伍後面的人自覺給她讓出原本屬於她的空位」。

網民認同港人外冷內熱 眼見市民與警察都溫柔及窩心相待，除了發文者感到溫暖與感動外，一眾網民亦認同港人外冷內熱的特質。「我也覺得香港人很熱心」、「越來越喜歡這座城市，很多東西要自己體會就知道了」。亦有曾被溫柔以待的網民分享，「我也覺得有溫柔，前幾天在港鐵不舒服求助了工作人員，然後去休息室待了三個小時，一直給水照看我」，大讚「香港人看著冷，但是在你需要幫助時會主動熱情，然後會悄然而去，邊界感強」。