中秋節2026｜藍帶糕餅師網店Sweet Memories特製生酮蒟蒻月餅

由畢業於澳洲藍帶、香港區LADY M前糕餅師Vanessa Wong主理的網店「Sweet Memories by JV's Kitchen」，堅持「手工製作、真材實料」的原則製作蛋糕甜點。她研發了健康概念「CAKEFIT」系列，主打高蛋白、低糖、低碳水及低卡路里，其中包括蒟蒻生酮月餅，本地罕見，迎合關注健康、血糖管理、健身及生酮飲食人士。

Vanessa以生酮配方代替傳統高糖高油去做蒟蒻生酮月餅，取天然果汁及伯爵茶葉，結合零熱量零升糖的羅漢果糖，分別製成紅莓乳酪檸檬味以及伯爵茶柚子口味。前者果香微酸，開胃不膩；後者感覺清新，溫潤細膩。蒟蒻月餅爽滑帶Q彈，玫瑰花圖案精緻悅目，予人小確幸之感。買回家後，存放於0–4°C雪櫃冷藏，保質期可維持4日。中秋節日亦可食得輕盈無負擔。

其他非生酮系的月餅，小編推介限量摩天輪禮盒「杜拜朱古力拉絲麻糬月餅」，不單造型吸引，而且高質美味。選用了法國 Valrhona朱古力製作，朱古力外殼脆口，可可味純厚。內餡分別有開心果及日本黑芝麻兩款口味，兩款均堅果香氣濃郁，內餡混入杜拜Kataifi Filo金絲酥皮以及麻糬，金絲酥皮啖啖酥脆發出「咔咔」聲響，拉絲麻糬柔韌Q 彈。

Food Print 圖案榴槤麻糬月餅

送禮的話，最有心思非自選 Food Print 圖案的「榴槤麻糬月餅」莫屬，用上 100% 馬來西亞 D24 榴槤蓉配柔韌麻糬皮，一咬爆餡，腦袋即時播出一首老歌的歌詞「飄來榴槤飄香」。

Vanessa更新創結合寵物及人類甜品食譜的人寵系列「Petssion Sweets」，展現小店的貼心。