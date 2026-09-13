中秋節2026｜灣仔上海淮陽菜「雪園壹號」老師傅主理手工蘇式月餅 買1盒送$100餐飲優惠券

本地越來越少上海菜館會自家製作滬式月餅，難得灣仔上海淮陽菜名人飯堂「雪園壹號」，仍堅持節日的傳統手工習俗，特製兩款口味蘇式月餅：金滬鮮肉及紅玉豆沙，由效力「雪園」超過40年的包點師傅戴立明在菜館廚房主理，每一口盛載了職人的匠心手藝。 文:Vera Gee

酥皮香酥層次分明 蘇式月餅源自江浙一帶，特色在酥皮香酥富層次，主要以水油皮結合油酥皮製作，經多次擀壓、摺疊及捲製，烘焗後外皮層層分明、鬆化酥香。要做到皮薄不易破裂而餡料又飽滿均勻，實在考驗師傅揉搓麵糰的軟硬度、擀壓力度以及包餡的技巧，得靠累積的豐富經驗。早於八十年代「北角雪園」時期已坐鎮的戴立明師傅，主理包點，餐牌所有包點都由他帶隊搓揉麵糰人手包製，不假手於代工或預製品。全人手製作的蘇式月餅，正正展現出老字號不走捷徑的樸實風味。

老上海風味金滬鮮肉蘇式月餅 重現老上海鮮肉月餅經典風味的金滬鮮肉蘇式月餅，用了上等金華火腿，配以新鮮豬肉餡料調製，肉餡鮮嫩多汁，富肉香又帶火腿的醇厚鹹香；烘焗後酥皮金黃酥化，卻不覺膩口。

中秋限定禮遇送 $100 優惠券 最高興是特設中秋限定禮遇：每購買一盒蘇式月餅禮盒，即贈HK$100雪園餐飲現金優惠券一張。好抵呀！

雪園壹號 地址：灣仔摩理臣山道23號南洋酒店地庫1樓 查詢：電話 3897 9618 / WhatsApp 5418 3746 營業時間 ：11:00-14:30，18:00-20:00 訂購詳情: 顧客可直接於雪園壹號餐廳選購月餅禮盒。 官方網站