少時Dancing Queen孝淵 4大瘦身祕訣塑造逆天線條 靠食穀物做主食減重9kg

韓國女團「少女時代」成員孝淵(Hyoyeon)，近日與隊友俞利、秀英組成的「孝利秀」，上月31日推出新歌《Skibidi》，迅即登上YouTube韓國熱門音樂排行榜第1名，更在榜首位置蟬聯多天，「少時」的叫座力不容置疑。這次攜同戰友回歸，在舞台上有著緊緻線條的孝淵，逆天體態讓fans驚艷，在帥氣與性感的背後，她究竟是如何長年維持不反彈的姣好身材？以下盤點她私下實行的 5 大瘦身秘訣。 飲食管理篇：不挨餓的聰明減脂策略 曾坦言自己是個不折不扣吃貨的孝淵，從不會讓自己挨餓。

秘訣 1/ 徐玄推薦 16:8 間歇性斷食 身高161cm、體重長年維持49kg的孝淵，其身材管理在 K-Pop 圈內相當出名。她曾透露，自己是被隊友徐玄推薦下，而開始實行16:8斷食法。她每天努力維持16小時空腹，將進食時間集中在8小時內。 與一般人想像的「女團地獄減肥餐」不同，孝淵在允許進食的 8 小時內，絕不極端節食，甚至漢堡或pizza等高熱量美食，都會適量享用。她認為「身心平衡」才是長久之道。她真正戒掉是「失控的宵夜習慣」。她以前收工後，習慣在深夜喝點小酒、品嘗炸雞，自實行16:8斷食後，成功戒掉宵夜習慣，這項微小的改變，讓她成功減重達9kg，連水腫問題也一併解決。

秘訣 2/ 不挨餓法羅麥 (Farro) 當主食 在個人熱門 YouTube 節目《孝淵的Level Up》（Hyo's Level Up）中，她曾大方公開自己的私房瘦身秘密——超級食物「法羅麥(Farro)」。 法羅麥是一種歷史悠久的古老穀物，近年在女士圈中備受矚目。它擁有極高膳食纖維與蛋白質，並富含多種人體必需礦物質。最關鍵是法羅麥的升糖指數(GI值)反應溫和，而且在腸胃中的消化速度慢，這意味著品嘗後能提供超長時間飽足感，不易造成血糖劇烈波動，而引起暴飲暴食，是替代精緻白米、澱粉的優質食材。

運動鍛鍊篇： Dancing Queen 高效率燃脂秘密 孝淵還是SM娛樂練習生時，她的舞蹈能力已經非常聞名，在「少時」更有Dancing Queen的美譽，能駕馭任何舞蹈風格，熱量消耗都來自長年維持著高強度、高密度的舞蹈練習。

秘訣 3/ 高強度排舞練習 心率直奔高效燃脂區 舞蹈練習本身就是極佳的有氧運動，能快速消耗熱量並緊實全身線條，這是她即便不刻意上健身房，也能長年維持完美肌肉線條的原因。一次長達數小時的編舞排練，心率通常都會維持在高效燃脂區間。舞蹈中的大量扭腰、蹲跳和核心平衡動作，能同時達到全身性消脂與肌肉線條雕塑的效果，讓她瘦得健康又有力量感。 孝淵專屬：日常運動項目卡路里消耗表 為了讓大家更有概念，以孝淵49kg的體重進行估算，列出她日常核心鍛練，與舞蹈練習每小時的卡路里消耗數據。

運動鍛鍊項目 每小時卡路里消耗 核心雕塑與瘦身效果說明 高強度排舞排練 約450 - 550大卡 全身性高效有氧，持續維持高心率，緊實全身線條並提升基礎代謝。 靠牆深蹲(Wall Sit) 約240 - 290 大卡 集中刺激下半身肌群，在靜態中達到高強度的肌肉耐力鍛鍊。 側向捲腹(Oblique Crunches) 約195 - 240 大卡 針對性燃燒腹部脂肪，精準雕塑腰側斜方肌與 11 字腹肌。

局部雕塑篇：居家必練的兩大神級動作 除了舞台上的大汗淋漓，孝淵私底下非常有一套。她善於利用日常的「零碎時間」進行局部核心與下半身運動，這也是她維持匀稱曲線與性感人魚線的關鍵。 秘訣 4/ 深蹲塑造蜜桃臀 側向捲腹練出人魚線 靠牆深蹲——由於個子不高，孝淵非常重視臀部與腿部的緊實度，她會利用日常零碎的時間，進行靠牆深蹲，鍛鍊蜜桃臀與大腿。 標準動作：將背部平貼牆身，雙腳往前踩一步，接著身體慢慢下滑，直到大腿與地面平行(膝蓋呈90度)，維持這個姿勢。

瘦身效果：這個動作能高效率刺激臀大肌與大腿前側的股四頭肌，既能練出傲人翹臀，又不會讓膝蓋承受過大壓力。 側向捲腹——孝淵曾在美容節目中，親自示範過如何練出人魚線，這是一套專門雕塑「腰側線條」的腹部運動。 標準動作：身體平躺於瑜伽墊上，雙腿屈膝。接著利用側腹(斜方肌)的力量，帶動上半身往單側扭轉，試圖用右手觸碰右腳腳踝(左側同樣進行)。11Related Articlesaddexpandmore-dots Title Articles Add articles Add Related Articles 瘦身效果：這組動作能集中鍛鍊一般有氧運動很難練到的腰側脂肪，幫助消除馬鞍肉，打造視覺上非常顯瘦的沙漏型腰身與側邊人魚線。

偶像的優美體態，從來不是靠極端的絕食，而是將運動與聰明飲食融入生活。看完孝淵兼具人性化又高效的體態管理秘訣，不妨用法羅麥代替白飯，採用 16:8斷食戒掉宵夜，一起瘦得健康又有力量。