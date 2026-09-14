海洋公園哈囉喂2026 Pop Up Store 進駐希慎廣場及圓方ELEMENTS 快閃玩AR魔鏡變身/限定面部彩繪(附最平門票攻略)

萬聖節狂熱提前席捲全港，海洋公園《哈囉喂全園祭 2026》大批嘩鬼及演藝團隊宣布提早「出籠」，破天荒快閃突襲銅鑼灣希慎廣場，以及西九龍 ELEMENTS圓方兩大商場。現場不但有驚心動魄的沉浸式互動裝置，還在指定日子作出鬼魅熱舞表演，讓一眾遊人與大膽的市民搶先投入萬聖節驚悚氛圍。

希慎 AR 智能魔鏡 解鎖「詭魅墓會」造型



萬聖狂熱首輪驚嚇體驗，由即日起至年9月22日於希慎廣場地下啟超道入口驚悚登場。現場瀰漫陰森氣氛，互動拍照亭更是潮人必到的打卡熱點。最吸睛的莫過於全新推出的「AR智能魔鏡」，訪客只需站在鏡前，就能虛擬穿上華麗而詭異的派對服飾。完成「變身」後，還可以即時獲得哈囉喂「詭魅墓會」專屬電子邀請函造型照。