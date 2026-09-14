海洋公園哈囉喂2026 Pop Up Store 進駐希慎廣場及圓方ELEMENTS 快閃玩AR魔鏡變身/限定面部彩繪(附最平門票攻略)

萬聖節狂熱提前席捲全港，海洋公園《哈囉喂全園祭 2026》大批嘩鬼及演藝團隊宣布提早「出籠」，破天荒快閃突襲銅鑼灣希慎廣場，以及西九龍 ELEMENTS圓方兩大商場。現場不但有驚心動魄的沉浸式互動裝置，還在指定日子作出鬼魅熱舞表演，讓一眾遊人與大膽的市民搶先投入萬聖節驚悚氛圍。
希慎AR 智能魔鏡 解鎖「詭魅墓會」造型
萬聖狂熱首輪驚嚇體驗，由即日起至年9月22日於希慎廣場地下啟超道入口驚悚登場。現場瀰漫陰森氣氛，互動拍照亭更是潮人必到的打卡熱點。最吸睛的莫過於全新推出的「AR智能魔鏡」，訪客只需站在鏡前，就能虛擬穿上華麗而詭異的派對服飾。完成「變身」後，還可以即時獲得哈囉喂「詭魅墓會」專屬電子邀請函造型照。
圓方9.24 接力 獨家面部彩繪變身嘩鬼
驚慄狂熱隨後則於9月24日至10月11日進駐ELEMENTS圓方金區中庭。圓方貼心在指定日子增設面部彩繪體驗，無論是家長帶小朋友，還是三五知己到來，都可以由專業彩繪師，在臉上畫上精緻的驚悚妝容，直接變身最愛的嘩鬼角色盡情自拍。
王嘉爾原創IP坐鎮《哈囉喂全園祭2026》
海洋公園《哈囉喂全園祭2026》的熱門日子及限量名額門票，現已公開發售，而今年重頭戲，絕對是由歌手王嘉爾(Jackson Wang)擔任創意總監的原創奇幻 IP裝置。訪客只需以$280加購「Under the Castle」Plus + 「懼」星套票，即可直闖Jackson打造的奇幻世界暢玩兼打卡。
套票$280起 會員獨家$100暢玩
哈囉喂驚嚇停不了，「驚」典組合門票「陰陽路．Voodoo Boo．瘋人院」之非高峰日套票，以及高峰日套票售價分別為$238及$280，市民可憑票欣賞「OPPA魔界狂歡匯」。想小試牛刀的市民可以$130入手單次景點門票。AEON信用卡客戶可享指定門票獨家優惠；海洋公園優越卡及金卡會員，更可以$100專屬優惠價，搶購10月10日的會員獨家全園體驗票。
查詢及購票：海洋公園