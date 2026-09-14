網上熱話｜父母拒為大專生提供零用錢 半工讀死慳死抵感壓力 網民睇法兩極

每年9月都是學生及老師的適應期，只因放完暑假回復返學日常，加上又會升班甚至離開讀了6年的中、小學，轉到新環境學習，難免會有不一樣的情緒。早前，一位剛由中學畢業升讀大專的學生在網上發文，苦呻父母在其中學畢業後停止提供零用錢，令他需要半工讀維持生活，引來大批網民熱烈討論。

大專生升學後無零用錢 半工讀維持生活 早前，一位中學畢業升讀大專的學生在Threads上發文，劈頭問一眾網民「想知升上大專之後斷零用錢，返1-2日PT係咪可以生存到？」他解釋「斷零用錢」的意思為日常交通、飯錢等都需要自給自足，因此十分擔心「開學之後會唔夠」。

苦呻死慳死抵感壓力 發文者無奈表示「依家淨係靠自己返pt嘅錢生活，仲要開學之後未必返到咁多，應該會賺少好多錢」，又指學費靠學生貸款先行繳付，「冇叫屋企人俾，始終畢左業覺得自己係初級成年人好似唔應該繼續問屋企人拎錢」。惟坦承自己「算大洗」又想去旅行，「好驚返學之後會唔夠錢，依家都係一日1-2餐，冇買啲咩衫，偶然出去約frd玩一日會控制洗費喺$500內，但就係啲錢莫名用得好快」。