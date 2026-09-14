月餅罐回收2026 10大商場回收金屬月餅罐 即送$20優惠券（附回收時間及地點）

中秋節食完月餅，月餅罐唔好急住掉！奇華餅家聯同信和集團旗下商場推出「中秋月餅罐回收計劃」，由9月21日至10月20日，將任何品牌的潔淨金屬月餅罐交到10個指定商場，即可換領$20奇華餅家優惠券，即睇以下詳情。

活動期間，只要將已清潔乾淨的金屬月餅罐或盒，帶到以下10個指定商場的禮賓處或服務台，即可換領奇華餅家$20優惠券一張，月餅罐 不限品牌 ，但需注意 不接受月餅紙盒 。

$20優惠券可於奇華分店使用

換領的$20優惠券有效至2026年12月31日，憑券於奇華餅家香港各分店以正價購買現貨產品滿$100，即可扣減$20。香港國際機場分店及崇光百貨分店不適用，每次交易亦只可使用一張優惠券，亦不能與餅咭、現金禮券或其他推廣優惠同時使用

回收計劃合共派發22,000張優惠券，每人最多可換領5張；S⁺ REWARDS會員最多可獲贈10張優惠券。不過，YM2裕民坊不設S⁺ REWARDS會員雙倍優惠券安排，優惠券數量有限，送完即止。