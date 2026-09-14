香港知專設計學院推哥哥紀念展 免費首次展出多幅張國榮照片

香港知專設計學院（HKDI）與香港專業攝影師公會攜手舉辦「風華 70 • 設計共鳴 哥哥紀念展」。展覽除了首次公開多幅張國榮珍貴相片，更加展示多份HKDI學生的作品和限量紀念黑膠唱片，向香港的黃金年代致敬。各位哥哥迷萬勿錯過。活動免費入場，有興趣的粉絲記得預先網上登記。

「風華 70 • 設計共鳴 哥哥紀念展」即日起登場。

多張珍貴照片首次公開 展覽以張國榮的藝術成就及其所代表的香港流行文化黃金年代為主題，透過展出珍貴影像及沉浸式展覽體驗，讓人回顧舊香港的時代風貌。展覽焦點，當然是多幅張國榮絕密照片首次曝光。香港攝影師賴家（Fanco LAI）、辜滄石（Jonny KOO）、何小黑 （Lewis HO）、黃永熹（Sam WONG），及韓國攝影師金亨宣（Hyung S. KIM）提供多幅他們於八十、九十年代為張國榮拍攝的即影即有、底片及經典印相作品，讓人追憶哥哥的魅力。

走進「黑房」 認識菲林沖曬工藝 展覽設有沉浸式互動體驗及打卡位，除了近距離欣賞張國榮《Final Encounter of the Legend 告別樂壇演唱會》中的經典銀色麥克風咪座，粉絲更可走進仿製黑房曬相場景，認識傳統菲林沖曬的工藝。

限量紀念唱片開售 設計由學生主導 活動亦有展出HKDI學生的學習成果，當中包括以繪圖技術及數碼創作工具，創作的張國榮經典單曲封套作品。學院同步與環球唱片合作，推出500張限量張國榮紀念黑膠唱片。紀念唱片由學生全程參與唱片封套、包裝設計和產品開發等，極具文化意義。

觀眾可親身到 HKDI 匠研坊體驗店購買限量張國榮紀念黑膠唱片。