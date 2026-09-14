西班牙爆紅MYKA希臘乳酪雪糕登陸中環 亞洲首店！每日新鮮手作配料/獨家加入山羊奶克菲爾(有片)

來自西班牙馬德里的超人氣品牌MYKA，正式進駐中環威靈頓街，開設全亞洲首間門店！品牌不僅帶來標誌性綿密希臘乳酪雪糕，更設中央廚房每日新鮮製作多款手作配料，即睇詳情。

馬德里手作小店起家 遍佈全球全球17國 品牌於2023年在西班牙馬德里創立，最初只是一間規模小巧、專注於手作工藝的乳酪雪糕小店。憑藉著對品質追求與獨特風味組合，MYKA迅速在歐洲累積了超高人氣，並以驚人速度向全球擴張。時至今日，MYKA的業務已遍佈全球17個國家，擁有超過290間加盟店，足跡遍及紐約、巴黎、邁阿密、倫敦及墨西哥城等國。今次MYKA選擇將亞洲首間旗艦店落戶香港中環威靈頓街，對品牌而言絕對是國際版圖上的重要里程碑，開啟品牌在亞洲市場的全新篇章。

正宗希臘乳酪融合山羊奶克菲爾 MYKA對乳酪雪糕基底有嚴格堅持，有別於市面上許多採用工業用粉末沖調混合物的連鎖店，MYKA的乳酪雪糕徹底打破常規。品牌堅持嚴選正宗希臘乳酪與山羊奶克菲爾乳酸菌(Goat Milk Kefir)作為產品基底，並採用活性益生菌與傳統濾萃乳酪工藝製作。同時亦為MYKA雪糕帶來綿密絲滑口感，完美保留了傳統希臘乳酪特有的天然香醇與微酸韻味。每口既有濃郁乳香，又有克菲爾乳酸菌帶來的清爽風味，天然健康無負擔。

嚴選頂級食材 每日新鮮製造 MYKA對食材源頭的控管亦達至極高標準。香港旗艦店全面遵照品牌的全球標準，關鍵原料均由產地直接進口，且每一款食材皆可追溯源頭。當中包括香氣濃郁的西西里開心果、頂級馬達加斯加雲呢拿、優質可可以及芳香撲鼻的橙花蜂蜜，每一款都是經過嚴格甄選的頂級之選。為了確保香港食客能體驗到最完美、最新鮮的質感，MYKA香港旗艦店特別自設中央廚房，堅持每日新鮮製作乳酪雪糕及各款手作配料。除了經典必試的原味希臘乳酪雪糕外，中央廚房亦會配合時令季節，每月推出限定當季口味與果香四溢的時令雪葩(Sorbet)。