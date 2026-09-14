CHIIKAWA中秋燈會登陸啟德AIRSIDE 化身傳統燈籠造型！全新中秋主題紀念品登場

各位Chiikawa粉絲注意，今個中秋節，三位Chiikawa主角首度換上香港人熟悉的傳統節日燈籠造型登場！由9月21日至10月4日，「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」將登陸啟德AIRSIDE，是次活動充滿濃濃的港式懷舊情懷，更設有限定店及打卡位，勢必掀起新一輪熱潮！

角色化身風琴紙燈籠/金魚燈籠

賞月與玩燈籠是不少香港人的中秋回憶。今次展覽三位人氣角色首度換上極具本地特色懷舊燈籠造型。主角吉伊卡哇化身經典粉紅風琴紙燈籠，呆萌樣子非常治癒；小八則變身象徵吉祥的金魚燈籠；至於兔兔將戴上五彩繽紛的傳統兔仔燈籠頭套，繼續保持古靈精怪的特色。

除了獨家造型之外，活動現場更會以早前深受歡迎的《CHIIKAWA迴旋木馬》為靈感，重新構建 2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位。夢幻又可愛的場景，讓到場粉絲在中秋燈會的熱鬧氣氛下，再次與角色的旋轉木馬合照，留下獨一無二的節日回憶。