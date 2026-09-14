CHIIKAWA中秋燈會登陸啟德AIRSIDE 化身傳統燈籠造型！全新中秋主題紀念品登場 (有片)

各位Chiikawa粉絲注意，今個中秋節，三位Chiikawa主角首度換上香港人熟悉的傳統節日燈籠造型登場！由9月21日至10月4日，「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」將登陸啟德AIRSIDE，是次活動充滿濃濃的港式懷舊情懷，更設有限定店及打卡位，勢必掀起新一輪熱潮！
角色化身風琴紙燈籠/金魚燈籠
賞月與玩燈籠是不少香港人的中秋回憶。今次展覽三位人氣角色首度換上極具本地特色懷舊燈籠造型。主角吉伊卡哇化身經典粉紅風琴紙燈籠，呆萌樣子非常治癒；小八則變身象徵吉祥的金魚燈籠；至於兔兔將戴上五彩繽紛的傳統兔仔燈籠頭套，繼續保持古靈精怪的特色。
除了獨家造型之外，活動現場更會以早前深受歡迎的《CHIIKAWA迴旋木馬》為靈感，重新構建 2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位。夢幻又可愛的場景，讓到場粉絲在中秋燈會的熱鬧氣氛下，再次與角色的旋轉木馬合照，留下獨一無二的節日回憶。
全新中秋主題紀念品！香港上海兩地同步發售
今次「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定店」將會推出一系列全新主題紀念品，並與ARR於上海舉辦的「CHIIKAWA DAYS 上海特展」同步開售。熱門商品包括主題吊飾公仔與毛公仔(實物造型及價格將於9月16日官方正式公佈)、手機短掛繩、家居地氈、枱墊、附送 3 個精美刺繡章的斜揹袋，以及中秋燈會系列貼紙套裝與現場扭蛋等。
每位入場人士限購燈籠毛公仔及吊飾公仔每款1件，其他周邊商品每款最多購買2件。所有紀念品數量有限，想收集心頭好的粉絲記得提早規劃入場。
特展持票者享優先權！公眾開放入場安排
為了回饋一直支持特展的忠實粉絲，主辦單位特別設有優先預約機制。活動首五天(9月 21日至 25日)將率先開放予「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展持票人士入場。持有特展門票的人士可於9月17日中午 12 時起，透過KLOOK專屬連結預約入場整理券。經KLOOK購票者會經登記電郵收到專屬連結，而持現場門票或非KLOOK購票者則須按官方 Instagram 公布之安排預約。現場同時特設「預購商品取貨櫃檯」，方便特展持票人士領取早前預購的特展商品。
至於公眾方面，活動將由9月26日起開放予公眾入場至10月4日。公眾場次毋須預先登記整理券，訪客可直接前往AIRSIDE 2樓現場排隊入場。
CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動
日期：2026年9月21日至10月4日
9月21日至25日特展持票人士優先登記場次
9月26日至10月4日公眾開放場次
地點：啟德 AIRSIDE 2樓中庭及 Shop L210 & L222
開放時間
9月21日：14:00 - 21:00 (最後入場時間為 20:45)
9月22日至10月3日：12:00 - 21:00 (最後入場時間為 20:45)
10月4日：12:00 - 20:00 (最後入場時間為 19:45)