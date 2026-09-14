石硤尾多彩皇宮早市優惠　鮑魚燒賣$6.8兩粒 午市燒中豬$9.9/下午茶點心全部$19.8

石硤尾老字號酒樓多彩皇宮推出早市優惠，即日起至9月30日，逢星期一至五早上7時至11時29分，鮑魚燒賣特價$6.8/2粒；星期六、日及公眾假期則每份加$5，即$11.8/2粒。另外，早前推出的午市燒中豬$9.9/份及下午茶大、中、小點心劃一$19.8優惠亦同步延續。

鮑魚燒賣$6.8/2粒 平日早市限定

今次優惠主打鮑魚燒賣，以豬前腿肉及蝦仁製成餡料，經手工撻打至起膠，再包入薄身蛋皮，燒賣頂端加上原隻鮑魚。早市優惠由即日起至9月30日生效，平日早上7時至11時29分供應。

周末及公眾假期的優惠時段則為早上7時至10時30分，每份鮑魚燒賣售$11.8/2粒。每茶位限點一份，優惠只限堂食，外賣需按正價計算。



午市燒中豬$9.9 下午茶點心劃一$19.8

除了早市鮑魚燒賣，酒樓現時亦延續午市及下午茶優惠。午市11時30分至下午2時期間，燒中豬優惠價$9.9/份，原價$52，兩位起惠顧，每人限點一份，每日數量有限，售完即止。燒中豬選用約50斤越南中豬製作，需經打骨、醃製、焙、吹凍、鬆針及再燒等工序，完成後再回燉，主打皮脆肉嫩。