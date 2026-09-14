國慶好去處2026｜如心園貓朋狗友秋日祭10.1開鑼 寵物市集/工作坊/毛孩障礙賽/Busking玩足4日 參加活動贏Goodie Bag 同場仲有爆旋陀螺賽！

國慶假期想搵個地方同毛孩一齊放電？am730將在10月1日至4日於如心園舉辦「如心園貓朋狗友秋日祭」，集合寵物市集、工作坊及講座、Busking音樂表演、毛孩小小障礙賽，以及「Hong Kong Bladers x am730爆旋陀螺賽」等活動，無論想帶毛孩行吓市集、參加體驗活動，還是與其他寵主交流，都可以玩足一日！ 除了有得玩，活動期間更設打卡送禮活動。入場完成指定任務，即有機會獲得Dogalicious老年關節支援湯、Royal-Pets噴霧系列（試用裝）及Espetsso精選禮品；參加指定工作坊、講座或毛孩小小障礙賽，更可獲贈內含多款寵物食品及用品的Goodie Bag，數量有限，送完即止。

多個寵物品牌及慈善團體進駐市集 活動期間設有寵物主題市集，雲集逾20個寵物品牌、特色手作攤位及動物慈善團體，讓主子們為毛孩盡情掃貨兼尋寶。現場亦有本地動物慈善團體及社企組織分享流浪動物支援及領養資訊，讓大家陪毛孩玩樂之餘，亦可了解更多寵物健康、護理及動物福利知識。 如心園貓朋狗友秋日祭 日期：2026年10月1日至4日 地點：如心園

如心園貓朋狗友秋日祭

參與品牌及攤位一覽： 阿棍屋、LAP 保護動物慈善協會、Dettol、Windy's 寵物手工飾品、香港流浪狗之家、Animal SE 動物社企、Arieloveart、Royal-Pets、老虎茶樓 x S&L滅菌凍乾零食、蟲森萬象、大澳流浪貓之家、Purpose & Vital Essentials、Espetsso、PP embroidery x Double Bite、LOTUX 蓮花貓砂、CityU Veterinary Medical Centre 城大動物醫療中心、Hong Kong Bladers、OUR PET PET及TARZA等。 工作坊、專題講座及毛孩小小障礙賽登場 完成活動送 Goodie Bag ！ 除了寵物市集外，活動期間亦安排多場工作坊、專題講座及互動體驗活動，讓主子們了解更多養寵知識，享受充實假日時光。此外，主子們更可為毛孩報名參加「毛孩小小障礙賽」，現場將設置趣味障礙賽道，包括跨欄、繞桿等低難度挑戰，由主子們陪同狗狗完成關卡，適合不同犬種參與。成功於指定時間內完成賽道，即可獲得完成獎Goodie Bag一份，終點更設有狗狗打卡牆供主子們與毛孩留影。活動期間亦有CityU Veterinary Medical Centre城大動物醫療中心提供First-aid Service支援。

更多工作坊詳情： 【流浪狗之家–Angela媽媽｜創辦人分享：愛是不棄養】：由流浪狗之家創辦人Angela媽媽分享流浪動物背後的故事，帶大家認識「愛是不棄養」的意義，從領養、照顧到責任，一起思考如何以行動守護毛孩。 【蟲森萬象｜甲蟲工作坊—飼養彩虹鍬幼蟲】：想親手接觸甲蟲、認識牠們的奇妙世界？由資深導師帶大家探索不同甲蟲的生態及生活習性，更有互動環節讓參加者近距離接觸甲蟲，am730讀者更可免費獲得10組親子工作坊名額，先到先得，完成活動每組更可帶走一隻彩虹鍬幼蟲，開啟你的甲蟲飼養體驗！

【Espetsso｜寵物養生小學堂】：想令主子食得健康、生活得更好？Espetsso帶大家認識基本寵物養生知識，並分享簡單實用的寵物按摩技巧，讓主人學識由日常細節照顧毛孩健康。 【老虎茶樓｜爬蟲互動工作坊】：怕爬蟲、但又想近距離認識牠們？「老虎茶樓」帶同陸龜、蟒蛇及南美鬣蜥等爬蟲動物現身，由專業講師分享生物習性及保育知識，讓大家由「先認識」到「敢接觸」，親身感受爬蟲動物的獨特魅力！工作坊完成後更可享即影即有服務，每張$50（連主題保護套）。

【蟲森萬象｜免費甲蟲導賞】：對甲蟲充滿好奇？活動期間每日都有免費甲蟲導賞，由導師帶大家認識不同種類的甲蟲，了解牠們的生態及生活習性，適合一家大細一齊探索奇妙的昆蟲世界！ 【Espetsso｜寵物專屬圍巾燙貼DIY工作坊】：想為主子打造獨一無二的專屬造型？參加Espetsso圍巾燙貼DIY工作坊，親手配搭刺繡及主題燙貼，設計一條只屬於毛孩的個性圍巾！完成工作坊即可獲得限定工作坊參與獎，共50份（狗狗40份、貓咪10份），內含零食、玩具及優惠券等豐富禮品，數量有限，送完即止。

【CityU Veterinary Medical Centre 城大動物醫療中心｜Free Body Check】：想了解毛孩身體狀況？CityU Veterinary Medical Centre城大動物醫療中心連續4日提供免費寵物身體檢查，由專業獸醫即場為毛孩進行基本檢查，幫助主人更了解毛孩的健康狀況。每日更由不同獸醫輪流駐場，包括黎倩兒醫生、李俊樂醫生、Joshua NAVARRO醫生及甘雅靜醫生。 【Echoland Studio HK｜秋日戶外Doga】：秋日就帶住毛孩一齊跳出室內！Echoland Studio HK將瑜伽帶到如心園草地，透過人寵熱身、伸展、默契動作及放鬆環節，與狗狗一齊運動、放鬆及建立更深連結。完全新手友善，無需任何瑜伽經驗，更設細狗場及大狗場時段，適合主人與毛孩一齊享受秋日戶外時光！

毛孩小小障礙賽

📍【室內活動區 A 】 10 月 3 日活動日程 14：00–15：00｜蟲森萬象（甲蟲工作坊—飼養彩虹鍬幼蟲） 15：00–16：00｜Espetsso（寵物保險分享） 地點：六角影室 >>按此報名<<

📍【室內活動區 A 】 10 月 4 日 老虎茶樓（爬蟲互動工作坊） 時間：（第一節）14：00–15：00｜（第二節）16：00–17：00 地點：六角影室 >>按此報名<<

📍【室內活動區 C 】 CityU Veterinary Medical Centre 城大動物醫療中心「 Free Body Check 」 日期：2026年10月1、2、3、4日 時間：14：00–15：00 >>按此報名<<

【室內活動區C】CityU Veterinary Medical Centre城大動物醫療中心「Free Body Check」

📍【休憩區】 Echoland Studio HK 秋日戶外 Doga 日期：2026年10月3、4日 時間：下午4時至6時 >>按此報名<<

【休憩區】Echoland Studio HK 秋日戶外Doga

凡完成指定工作坊或毛孩小小障礙賽，即可獲贈Goodie Bag禮包一份，禮包包括：Espetsso Goodie Bag、BBC Sample Pet Food、T&T尿墊及小食、PETZENTIAL產品、SALICAN貓罐頭、HeartGold貓狗糧體驗裝、VETALO精選體驗裝升級版、Functional Meaty Mix 保健肉泥(試食裝) 口味隨機、Handmade for Picky天然雞肉粉及天然鴨肉粉、Gogovan Coupon，以及Goodie Bag（一個）等豐富禮品。 需預先網上報名：https://forms.gle/n8363btXrvS6Yu8z8 每日下午 Busking 演出 感受悠閒寵物友善假日時光 如心園於活動期間每日下午3時至5時安排Busking表演，主子們可帶同毛孩於園區散步放電，一邊欣賞現場音樂演出，一邊享受戶外休閒時光，感受輕鬆愜意的假日氣氛。

Day1 表演嘉賓：Anthony、Meme Day2 表演嘉賓：Bosco、Him Day3 表演嘉賓：Yiu、Abby Day4 表演嘉賓：Hin、Michael

Hong Kong Bladers x am730爆旋陀螺賽同步舉行 現正免費接受報名 除了毛孩活動外，陀螺迷亦不容錯過！Hong Kong Bladers將聯同am730於10月2日至3日舉辦「貓朋狗友秋日祭 x HKB爆旋陀螺賽2026」，一連兩日上演激烈對決，歡迎大小朋友免費參加。完成比賽更有機會贏取多款人氣陀螺及配件，獎品總值豐富！無論是剛接觸爆旋陀螺的新手，還是經驗豐富的玩家，都可到場挑戰實力，與一眾陀螺愛好者交流切磋。 日期：2026年10月2日及10月3日（星期四、五） 時間：中午12時至下午5時

貓朋狗友秋日祭 x HKB爆旋陀螺賽2026

🥇 冠軍 🥈 亞軍 🥉 季軍 🏅 殿軍 DAY 1 ．UX-15烈鯊鱗甲三陀螺套裝 ．UX-04巫師幻杖（特別色版） ．BX-49蒼龍突擊 ．UX-04翔龍破壞劍（特別色版） ．CX-07天馬爆擊 ．BX-51發射器 ．BX-51發射器 DAY 2 ．UX-21煉獄下界三陀螺套裝 ．UX-04巫師幻杖（特別色版） ．BX-34鈷藍青龍 ．UX-04翔龍破壞劍（特別色版） ．CX-13 龍王閃擊 ．BX-51發射器 ．BX-51發射器