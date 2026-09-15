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出版：2026-Sep-15 12:00
更新：2026-Sep-15 12:00

寵物友善好去處｜饒宗頤文化館9月開放日 中秋市集/古蹟導賞遊/夜光舞龍

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Joe37

中秋將至，除了與家人朋友相聚，不妨帶家中毛孩出外，一起感受節日的團圓喜慶氣氛。百年歷史古蹟饒宗頤文化館將於9月指定周末舉辦開放日，並推出市集和展覽等一系列活動，最適合一家大小到訪。

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百年歷史古蹟饒宗頤文化館將於9月指定周末舉辦開放日。

過千燈籠築成燈海 周末推文創市集

文化館今年繼續秉承「文化傳承」宗旨，推出多項圍繞文化、歷史和保育的中秋主題活動。焦點之一的花燈節將會成為館內的打卡熱點。即日起，饒宗頤文化館將會懸掛起1500個由附近加街坊及不同團體繪畫的燈籠，並於9月19日亮燈，不妨帶同家中毛孩到訪打卡，紀念特別時刻。9月指定周末，文化館同時攜手LIFE MART舉辦「We are fighting dreamers」忍者主題中秋市集，除了匯聚約140檔本地文創品牌，更加推出分手展覽、水燈許願池和插畫師聯乘扭蛋區等活動，讓人在燈海下享受手作藝術的饗宴。

❗️LIFE MART 大型中秋市集2026•檔主招募❗️📣今次饒館場地為「寵物友善」，歡迎帶同毛孩來過中秋🌕 同行市集🐱🐶🐹🐰📣有 室內 及 戶外 市集攤檔🚌會安 (1) 结果 563104192 18363867655159189 248130997837189607 n 808175817 18411840430159189 973930323580298314 n (1) 806684746 18411840451159189 1945676205879848601 n 808553587 18411840346159189 5392529170522384871 n 807858420 18411840361159189 1173040139020045580 n

導賞團深入未對外開放區域

作為百年古蹟的饒宗頤文化館深藏不少歷史文化底蘊，值得市民深入了解。館方推出「古蹟導賞遊」活動，讓參加者在專人的帶領下，深入非開放範圍，認識文化館的歷史。他們亦可參觀古蹟旅館翠雅山房，感受館址獨特的魅力。

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館方推出「古蹟導賞遊」活動。

必看夜光舞龍表演！

晚間節目同樣精彩。9月25日夜晚將會有夜光舞龍表演。一條彩色舞龍將會於館內飛舞，極具視覺衝擊，各位萬勿錯過。

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夜光舞龍表演

饒宗頤文化館開放日

開放日日期：9月19-20、25-26日

開放日時間：10:00-21:00

市集開放時間: 14:00-21:00

市集舉辦期間將設免費接駁巴士往返D2 Place及饒宗頤文化館。

地址﹕ 九龍美孚青山道800號

活動詳情

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