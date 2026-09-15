網上熱話｜港女美團買生日蛋糕 店家愚蠢方法寫生日牌被罵後反轟：你備註得衰在先

不少港人鍾意北上遊玩購物，只因消費平香港一大截。不過，因為兩地文化不同，偶爾都會出現一些矛盾及爭拗。早前，一位港女北上遊玩時，就因為用美團買生日蛋糕而有不愉快經歷，引起一眾網民熱烈討論。

蛋糕店寫生日牌方式惹買家不滿 早前，一位港女在Threads發文直斥內地店家「做錯又唔認」，事源她北上遊玩時，用內地外賣平台「美團」網購一個生日蛋糕，並在備註寫明「名牌：Mami Happy birthday」，惟蛋糕送到時，竟發現店家將「名牌」兩個字都寫在生日牌上，令發文者極度不滿。

店家拒認錯 頻出言反駁 當發文者與店家反映寫錯時，店家一直未有認錯，更反問指「前面你幹嘛備註」、「開蛋糕店這麼久第一次遇到你這樣備註」。發文者反駁指備註上除了寫上「名牌：Mami Happy birthday」外，後面還備註了一句「顧客需要餐具」，問店家「你還不寫呢？」。店家此事就回應「那個肯定不寫」，又頻頻歎氣send「唉」給發文者，令她更加憤怒。

網民留言兩極 發文者無奈表示這段小插曲無疑影響到她與媽媽慶祝的心情，更揚言「俾佢哋（店家）嘅智商嚇親」。惟一眾網民留言兩極，有網民撐發文者「唔好諗佢哋有common sense，千錯萬錯都係人哋嘅錯」、「如果個錯係證據確鑿，佢哋又會賣慘跟手將所有責任推晒俾你」。亦有大批網民唔撐，直言「大陸冇正經蛋糕店咩，食落口起碼都去商場正正常常下話」、「話之你淘寶定美團，貪平就要承擔中伏嘅風險，又要平又要質素，仲想上嚟圍爐」。