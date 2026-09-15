香港國際機場購物賞 滿$8,000送$1,500機票禮券 Cartier、CHANEL等近40大牌參與

香港國際機場聯同香港航空推出「時尚購物賞」，由9月17日至10月11日，持合資格航空公司有效登機證，於機場二號客運大樓近40間指定尊尚品牌商戶單一消費滿$8,000，即可獲$1,500香港航空機票禮券一張，毋須抽獎，買滿即送。參與者亦可同時賺取HKIA Dollar，購物之餘再換取機場消費回贈。



近40個品牌參與 滿$8,000送$1,500機票禮券 活動期間，持香港國際機場二號客運大樓營運的合資格航空公司有效登機證，於指定商戶單一消費滿$8,000或以上，即可獲$1,500香港航空機票禮券。 參與活動前需免費成為HKairport Rewards會員，並於MyHKG應用程式或會員平台輸入獎賞代碼「FLYT2」，領取$1,500香港航空禮券換領券。消費時出示換領券即可登記，每位會員於活動期間最多可享機票禮券一次。 機票禮券適用於香港航空多個航點，詳情及使用條款以禮券相關規定為準。 Cartier、CHANEL、Dior等名牌參與

合資格商戶有近40間，包括Cartier、CHANEL、Dior、GUCCI、Louis Vuitton等。 完整合資格商戶名單包括： 周大福、Balenciaga、Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Burberry、BVLGARI、Cartier、CHANEL、Chaumet、Dior、GUCCI、Hermès、IWC Schaffhausen、Jaeger-LeCoultre、Kiton、LOEWE、LONGCHAMP、Louis Vuitton、MCM、MIU MIU、Moncler、Montblanc、Panerai、Piaget、Polo Ralph Lauren、PRADA、QEELIN、RIMOWA、Saint Laurent、Tiffany & Co.、Tory Burch、TUMI、Valentino及Vivienne Westwood。



近40個品牌參與 滿$8,000送$1,500機票禮券

消費同步賺HKIA Dollar 除機票禮券外，HKairport Rewards會員購物亦可賺取獎賞積分，每消費$1可獲1獎賞積分，每累積50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，之後可於機場商店作$1使用。 15間航空公司登機證可參加 今次優惠適用於香港航空、香港快運航空、大灣區航空、亞洲航空、曼谷航空、峇迪航空、柬埔寨航空、宿霧太平洋航空、海南航空、靛藍航空、濟州航空、菲律賓亞洲航空、泰國亞洲航空、泰國獅子航空及越捷航空的有效登機證。



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