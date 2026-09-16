DX設計館《設計無間》　用看、摸、聞、聽「逛」設計展

香港設計中心於深水埗DX設計館舉辦《設計無間》，展覽獲文創產業發展處主要贊助，由Wholly Wholly創辦人黃宣游策劃，集合香港、內地及大灣區多個創意單位，以「橋樑」為主題，透過觸覺、嗅覺和聽覺等多感官作品，串連傳統與創新、產業與社會，帶領觀眾從材料、城市文化與日常記憶打開設計想像。展期至2026年10月25日。

多感官 : 由城市書法看向未來出行 視覺文化資料庫「墨跡」重組香港自1930年代延續至今的街頭書法，配合聲音與物料，展現城市字體的生命力。中央美術學院設計學院則從智慧移動和智慧城市切入，探索交通工具的未來面貌。

觸感 : 摸得到的城市故事 Noodo Lab以3D列印讓廢棄物料重生；Concretology聯同合豐鑄鐵，把香港井蓋化成當代設計；無瑣事事事務所則以水泥製作建築微縮模型，讓城市記憶成為可觸摸的風景。

嗅覺 : 用氣味收藏地方記憶 雪蕾香氛博物館把香氣轉化為文化樣本，串連不同年代；港香堂以港產線香、原料和傳統香方呈現本地製香文化；BeCandle則從西貢的社區與工藝取材，以蠟燭和香氛留住地方氣息。

聽覺: 聽見設計背後的結構

聽覺 : 聽見設計背後的結構 祥雲Audio以改裝舊唱片播放器連結聲音與回憶，並聯同香港團隊Reform拆解不同年代的隨身聽，保留播放功能之餘，也讓觀眾看清機械結構，從聲音重新理解設計與物質文化。 《設計無間》（Design to Bridge） 地址：九龍深⽔埗通州街280號（港鐵深⽔埗站C2出⼝／南昌站D1出⼝） 開放日期：即⽇⾄ 2026 年 10 ⽉ 25 ⽇ 開放時間：上午 11 時⾄下午 7 時（逢星期⼆休館，公眾假期除外）