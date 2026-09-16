HOKA 登陸 K11 MUSEA 消費即送限定特飲或泡芙

運動品牌HOKA於尖沙咀K11 MUSEA開設香港第三間專門店。新店以維多利亞港的海岸線與城市節奏為設計靈感，透過流線布局、光影及材質變化，營造輕盈而具動感的購物體驗。設計亦加入香港城市記憶，店內採用令人聯想到港鐵站的手工釉面磚，表面在燈光下呈現如維港水面的色彩變化，為品牌標誌性的藍色添上本地氣息。

從維港出發 連結城市跑者

HOKA將城市律動轉化為空間語言，專門店以流暢曲線貫穿門面、牆身及陳列架，靈感源自維港沿岸的水流動態與人體運動線條，柔化空間邊界，讓顧客的目光與步伐自然延展，營造動靜相宜的探索氛圍。

店舖入口採用淺色天然石材，配合圓角與垂直線條設計，光影在表面交錯變化，增添柔和而富層次的動感；專門店外牆展示品牌標語「FLY HUMAN FLY」，並以「LET’S FLY HONG KONG」為主題，連結城市與跑者，帶領大家從維港出發，走進香港街頭，在繁華都市中尋找屬於自己的節奏。