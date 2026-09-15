春水堂首推「春水茶聚」系列盲盒 4款招牌美食變身公仔掛飾

43載台灣茶飲過江龍「春水堂」，首次推出「春水茶聚」公仔系列盲盒，由四大招牌名物美食化身成毛絨公仔掛飾，分別有春水仔、吐司妹妹、小酥雞、芋泥BB，造型可愛很療癒，9月18日開始在指定門市限量登場。
4款「春水茶聚」主題公仔
先介紹一下「春水茶聚」系列4款公仔：
「春水仔」是招牌珍珠奶茶的化身，手上再拿著杯外賣茶飲，笑容親切，表情滿懷期待來參與茶聚。
「吐司妹妹」也超級可愛，變身自「珍珠鐵觀音雪糕吐司」，充滿茶韻的鐵觀音雪糕放上Q彈珍珠，愜意地坐在金黃吐司上，飾演熱情大方的茶聚主人。
「小酥雞」即黃金香酥雞的公仔版角色，背著白芝麻小背包、手握竹籤，如小衛兵般做領隊。
「芋泥BB」是金沙芋泥丸的cutie版，四粒圓渾的丸子緊黏在一起，充當茶聚的驚喜嘉賓。
$48優惠價加購盲盒
今次公仔系列將於9月18日起在以下指定門市限量發售，例牌講句：數量有限，售完即止。活動期間有超值加購優惠，憑任何消費即可以$48優惠價加購盲盒1盒(價值$78)，每單最多加購2盒；或以$268優惠價加購一套4盒(價值$312)。集齊全套4款公仔放屋企珍藏，療癒感更倍增。
春水堂「春水茶聚」系列盲盒
發售日期：2026年9月18日起至售完為止
單盒盲盒：零售價$78，優惠加購價$48（每單限換購最多兩件）
一套4盒：零售價$312，優惠加購價$268（每單限換購最多一套）
今次系列共4款設計，每款機率各為25%。
春水堂分店發售地址
觀塘店：觀塘觀塘道418號創紀之城五期(apm)1樓L1-1號舖
旺角店：旺角彌敦道625&639號雅蘭中心1樓101-102號舖
沙田店：沙田新城市廣場三期3樓A332及A363A號舖
東涌店：東涌達東路20號東薈城名店倉2樓286號舖
太古店：太古太古城道18號太古城中心1樓102號舖
西九龍店：尖沙咀柯士甸道西3號西九龍站售票大堂B1樓WEK B1-5號舖
備註：葵芳店不設發售