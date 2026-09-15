春水堂首推「春水茶聚」系列盲盒 4款招牌美食變身公仔掛飾

43載台灣茶飲過江龍「春水堂」，首次推出「春水茶聚」公仔系列盲盒，由四大招牌名物美食化身成毛絨公仔掛飾，分別有春水仔、吐司妹妹、小酥雞、芋泥BB，造型可愛很療癒，9月18日開始在指定門市限量登場。

4款「春水茶聚」主題公仔

先介紹一下「春水茶聚」系列4款公仔：

「春水仔」是招牌珍珠奶茶的化身，手上再拿著杯外賣茶飲，笑容親切，表情滿懷期待來參與茶聚。

「吐司妹妹」也超級可愛，變身自「珍珠鐵觀音雪糕吐司」，充滿茶韻的鐵觀音雪糕放上Q彈珍珠，愜意地坐在金黃吐司上，飾演熱情大方的茶聚主人。

「小酥雞」即黃金香酥雞的公仔版角色，背著白芝麻小背包、手握竹籤，如小衛兵般做領隊。

「芋泥BB」是金沙芋泥丸的cutie版，四粒圓渾的丸子緊黏在一起，充當茶聚的驚喜嘉賓。