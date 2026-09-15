南豐紗廠Urban Brew Summit再次回歸 齊集10大日本人氣咖啡品牌

各位啡迷注意！南豐紗廠再次推出香港大型咖啡節 「Urban Brew Summit 2026」。今次活動匯聚日本及香港本地超過40間人氣咖啡店，當中包括多間首次來港的日本獨立咖啡品牌，以及本地人氣精品咖啡品牌、烘焙店及甜品店，盡情投入咖啡的迷人香氣之中。

南豐紗廠再次香港大型咖啡節 「Urban Brew Summit 2026」。

匯聚10大日本咖啡名店/品牌 市集主要劃分成「海外咖啡體驗區」及「本地市集」 。最受關注的，當然是「海外咖啡體驗區」內10個來自東京、京都、沖繩西表島、神奈川葉山、橫浜、金澤等地咖啡品牌和名店的「海外咖啡體驗區」。首次訪港的 Dark Arts Coffee Japan（倫敦 Dark Arts Coffee 全球唯一海外分店）將會派駐焙豆師親身到場，與啡迷交流；自家研發全球唯一烘焙機「SOLID」的REDPOISON將會帶來自家烘焙豆；東京人氣超淺焙聖地 ACID COFFEE TOKYO，展現極具層次的清亮風味，品牌長期精選數十款單一風味咖啡豆，選擇多元。

想悠閒及深入地與咖啡師交流？活動推出「海外咖啡體驗區」專屬體驗時段，每時段限量40個名額，持有基本門票人士可享受3款日本職人手沖咖啡（各80ml）及贈品嚐杯。覺得不過癮，粉絲不妨額外加購早鳥福袋，福袋包含隨機派發的日本精品咖啡豆100g、Dark Arts Coffee Japan 限量 T-Shirt、精選掛耳包或 Cap 帽等限定週邊。

雲集逾40間本地品牌 必吃葡萄牙蛋撻名店Manteigaria招牌葡撻 除了海外咖啡品牌，活動更加雲集超過40間本地人氣精品咖啡店、烘焙店與甜品品牌。近期大熱的葡萄牙傳奇蛋撻名店 Manteigaria將會帶來招牌葡撻；本地咖啡店IF Coffee打造「花生焦糖湯圓」限定特調飲品；主打咖啡和抹茶的Soul Coffee & Matcha by IDFC帶來抹茶士多啤梨特飲，以及法式焦糖香蕉多士特飲等飲品，絕對讓人難以忘懷。

南豐紗廠「Urban Brew Summit 2026」 2026年9 月 24 日至 27 日及 10 月 1 日至 4 日 中午12時至晚上8時30分 南豐紗廠六廠1/F : 「本地市集」 南豐紗廠四廠1/F: 「海外咖啡體驗區」 海外咖啡體驗區 參與品牌： WEEK 1 ｜24-27 SEP Dark Arts Coffee Japan

ACID COFFEE TOKYO

CAFEC by SANYO SANGYO

High-Five COFFEE STAND

coffee etomoiri

Nonstop Coffee Stand & Roastery WEEK 2 ｜1-4 OCT ACID COFFEE TOKYO

REDPOISON

蜃氣樓珈琲集團

the;kokubo

Manteigaria 期間限定店 日期： 2026年9 月 24 日至 27日 時間： 中午12時至晚上6時 地點： 南豐紗廠六廠G/F Basement X期間限定黑膠唱片店 日期： 2026年9 月 24 日至 27 日及 10 月 1 日至 4 日 時間： 中午12時至晚上8時30分 地點： 南豐紗廠六廠G/F