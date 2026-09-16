親子好去處︱適合孩子的童遊中華美食坊 免費玩傳統遊戲/親手製作美食

想在周末為孩子安排一場既能大飽口福、又能沉浸式體驗傳統文化的精彩活動嗎？由港青基信幼稚園(啟晴)主辦的親子活動《童遊中華美食坊》，將於年9月 19日今個周末舉行，對象主要為1至8歲小朋友及其家長而設，活動費用全免，現場不但準備多款好玩傳統遊戲，更讓孩子親手製作並免費品嘗各式特色中華美食，從舌尖上了解博大精深的中華飲食文化。

品嘗中華美味



美食是認識文化最有趣的窗口，《童遊中華美食坊》打破生硬課堂教學，主打「在玩樂中學習」。活動現場將會化身為特色美食市集，小朋友可在導師帶領下，捲起手袖、化身為「小小廚神」，親手觸摸食材，體驗製作傳統美食的過程。現場還設有豐富的互動攤位遊戲，透過五感體驗，讓博大精深中華飲食文化在孩子心中悄悄萌芽。此外，還有幼兒作品展覽，以及課程展覽，讓孩子以味覺探索文化、以遊戲發掘學習樂趣。