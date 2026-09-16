網上熱話｜女兒上堂無帶計數機 班主任懲罰繪畫原物引港媽不滿：有咩意思？

開學短短幾個星期，相信不少學童、家長甚至老師仍在慢慢適應與習慣，彼此的壓力也頗大。早前，一位港媽在社交平台發文，直指囡囡返學忘記帶計數機，豈料班主任卻因此要求囡囡在白紙上畫返一部出來，令她不滿發文，引起網民熱烈討論。

班主任罰囡囡繪畫一部計數機 開學短短幾星期，大部分家長、學童以至老師都尚在逐漸適應，有時忙亂中難免出現些少錯漏。早前，一位港媽在Threads上發文，直指近日囡囡忘記帶計數機上學，班主任得悉後就要求囡囡「畫返部計數機出嚟」。

港媽不滿發文 雖然班主任要睇忘記帶計數機的學生「畫返一部出嚟」，比起寫手冊、扣分等未必屬於很大的懲罰，但發文者作為媽媽就感到不滿，不但將囡囡的計數機「作品」放上Threads帖文，更嬲爆問「有咩意思呢？」

網民有讚有彈 帖文引起網民關注，有網民力撐發文者的觀點，認為班主任小事化大，「擺明服從性訓練」、「立即向校長投訴」、「教蓄」。亦有人認為發文者對囡囡過分保護，批評「等你個寶貝女下次記得帶囉，你真係唔識架喎」、「咁都叫罰&侮辱？死啦而家啲家長究竟點教細路架？好恐怖，而家做老師壓力真大」、「如果返屋企畫我覺得係多餘，係學校都可以話當係mark notes」；又有人笑稱「同尋人啟事一樣，等佢返屋企屋企人幫佢搵」。