Market Place聯乘8FIVE2推5款潮流單品 消費滿$180可加購

Market Place首度聯乘本地街頭潮流品牌8FIVE2，推出「Urban Moves『型』聚都市系列」，由9月18日至11月12日於Market Place全線門市推出換購優惠。消費滿$180即可加購5款聯乘生活及服飾單品，yuu會員亦可用指定積分換領，系列包括帆布袋、不銹鋼保溫瓶、雙層飯盒、棉質短襪及棉質Tee；另外8FIVE2門市亦有一款限定米色Tee，數量有限。



5款聯乘單品 消費滿$180可加購 「Urban Moves『型』聚都市系列」由8FIVE2主理人、樂隊「廿四味」成員李凱賢（Brian）參與設計，將滑板及街頭元素融入日常用品及服飾，共有5款單品。 系列包括棉質短襪、不銹鋼保溫瓶、不銹鋼雙層飯盒、帆布袋及棉質Tee。Market Place全線門市於9月18日至11月12日期間，消費滿$180即可加購換領指定產品，yuu會員亦可用指定積分換領。 帆布袋、雙層飯盒加入滑板插畫 帆布袋採用厚實帆布製成，袋身印有老虎滑板插畫，可用於日常購物或外出使用；不銹鋼雙層飯盒容量1,120毫升，有分隔層、餐具及醬汁容器，並採用密封防漏設計。飯盒適用於洗碗機及微波爐，方便攜帶午餐或外出使用。

另外兩款聯乘棉質Tee分別為白色及綠色，採寬鬆剪裁，設計加入滑板及日常購物元素。 8FIVE2門市另有米色限定Tee 除Market Place的5款聯乘系列外，8FIVE2門市亦會推出一款限定米色棉質Tee，同樣由9月18日起發售，數量有限，售完即止。



yuu積分換購日期至11月5日 Market Place門市換購期由9月18日至11月12日，yuu會員積分換購期則至11月5日，yuu取貨日期至11月12日。所有聯乘產品數量有限，換完即止。

Market Place跨界聯乘本地街頭滑板潮牌8FIVE2