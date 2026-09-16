中秋好去處｜AIRSIDE「怪奇料理」嘉年華市集 過百款獵奇fusion甜品 必試土匪雞翼曲奇/章魚小丸子蛋糕

中秋氣氛漸濃，想過一個不一樣的節日？啟德AIRSIDE將於9月24日至10月4日一連兩個週末，推出「怪奇料理」鍾情局 | 嘉年華市集。活動攜手超過30個本地品牌打造過百款限定獵奇Fusion口味，包括「迷你章魚小丸子蛋糕」及「土匪雞翼曲奇」等，絕對顛覆各位對中秋美食的想像。

活動雲集超過30個本地品牌，檔主將各種意想不到的食材，結合成怪奇fusion美食。焦點檔主包括本地小店 Circle Bakery推出獨家鹹蛋糕系列，訪客必試迷你章魚小丸子蛋糕、鹹魚瑤柱曲奇、四川麻辣曲奇；Milk Pattisserie以法式工藝打造話梅曲奇及土匪雞翼曲奇；主打熔岩千層蛋糕的 Cake For You為活動炮製腐乳千層、地獄麻婆香蕉船等驚奇料理，打破食客對甜品的想像。

韓國芝士蛋糕品牌Golden Cheese 9月登陸AIRSIDE

另外，韓國人氣高級芝士蛋糕品牌Golden Cheese（골든치즈）將於9月24日進駐啟德AIRSIDE。品牌巧妙將艾草、紅豆等韓式古早味揉合濃郁芝士，成功在韓國引起一陣熱潮。作為海外首店，店方將獨家打造的「現場炙燒體驗」帶到香港。顧客只需加選焦糖脆皮炙燒服務，店員便會即場撒糖，以高溫焦糖烙鐵把砂糖炙燒成法式焦糖脆皮，讓人沉浸於極致濃郁的焦糖香氣。