2026澳門國際煙花比賽匯演開鑼 多國煙火隊伍+無人機表演！即睇一日遊攻略(有片)

澳門不只有各種在地美食，秋天盛大登場的煙花盛事，更是年度壓軸重頭戲！萬眾期待的第34屆澳門國際煙花比賽匯演已經開鑼，本屆以「絲路海圖．澳門之約」為主題，首次引入無人機編隊表演，活動劃分為「歷史之約」、「文明之約」及「未來之約」三個篇章，打造精彩體驗，記者率先直擊這場震撼的煙花表演。今年匯演陣容鼎盛，來自世界各地的頂尖參賽隊伍雲集澳門，為各位帶來震撼的視聽享受。 鳴謝：澳門特別行政區政府旅遊局 圖、文：Rosina

首次引入 3,400 架無人機表演 今年第34屆澳門國際煙花比賽匯演，有來自巴西、瑞士、意大利、加拿大、葡萄牙、韓國、泰國、中國、菲律賓和英國，共十個國家的參賽隊伍。匯演當日會有兩場煙花表演，開幕首日的兩支隊伍為巴西和瑞士，而每場煙花由不同國家的隊伍設計，帶來充滿驚喜的精彩表演。今年活動更首次引入無人機表演！開幕和閉幕式上會有3,400架無人機於高空演出助慶，開幕當晚無人機演出於20:50開始，而閉幕式上的無人機表演，將會於最後一晚第二場煙花表演後舉行。如果想同時間欣賞無人機演出及煙花匯演，就要留意時間表。

日期 第一場(21:00) 第二場(21:40) 9月12日 巴西 瑞士 9月19日 意大利 加拿大 9月25日 葡萄牙 韓國 10月1日 泰國 中國 10月4日 菲律賓 英國

最佳觀賞位置 活動舉行地點為澳門旅遊塔對開的南灣海面，想要清楚欣賞煙花，可以考慮到澳門旅遊塔旁對出的海邊空地，這裡視野開揚，可以將整個煙花綻放過程盡收眼底。建議大家提早出發霸位，一同感受濃濃的節日氣氛。 第34屆澳門國際煙花比賽匯演 地點：澳門旅遊塔對出海面 日期：9月19日、9月25日(中秋節)、10月1日(國慶節)、10月4日

時間：每晚兩場，分別於21:00及21:40進行，每場約20分鐘

地點：澳門旅遊塔對出海面 門票：毋須購票，免費觀賞

韓國人氣 JOGUMAN 打卡位 半空欣賞日落 來到澳門，不妨先規劃一日遊行程，在煙花開始前先到澳門旅遊塔。韓國爆紅的人氣恐龍插畫角色JOGUMAN已經正式登陸旅遊塔，帶來超萌的高空打卡熱點，旅遊塔內設置多個JOGUMAN專屬大型打卡裝置。如果自問夠大膽，更加不能錯過挑戰極限的Skywalk空中漫步！於高達233米的旅遊塔頂層外圍漫步，腳下就是整個澳門半島及珠海壯麗景色，日落時份前來更可飽覽超浪漫日落美景，絕對是澳門必玩的難忘體驗。 JOGUMAN澳門假期 地點：澳門旅遊塔地下大堂及58樓觀光層

時間：10:00 – 20:00 門票：需購買澳門旅遊塔入場門票；Skywalk空中漫步需額外收費並提前預約

大歎葡國風味自助餐 欣賞煙花前要食飽飯！今次記者就到澳門旅遊塔的皇家葡萄餚(Tromba Rija)餐廳，體驗一個完美「煙花之夜」。這裡主打正宗傳統葡國菜，由經典炸馬介休球、葡國燒乳豬，到濃郁惹味的烤鴨飯應有盡有，每一口都充滿地道里斯本風情，當然不可缺少有港人最愛的大龍蝦！餐廳裝修充滿濃厚南歐風情，這裡更擁有超大落地玻璃窗，可以一邊品嘗豐富自助晚餐，一邊欣賞窗外震撼的煙花匯演，氣氛非常浪漫！若想走出戶外近距離欣賞煙花，餐廳位置就位於旅遊塔地下大堂，可以坐低慢慢歎，到煙花表演開始才出外，不愧為最舒適的享受。

澳門旅遊塔 皇家葡萄餚 煙花之夜 地點：澳門旅遊塔觀光層Tromba Rija皇家葡萄餚 日期：煙花比賽匯演舉行日子 時間：18:30 – 22:30