秋季家居博覽2026︱首設奢華家具展區 會場限定優惠低至1折/抽獎送逾3,300份獎品

一站式家居展覽「秋季家居博覽2026」將於9月24日至27日於香港會議展覽中心舉行，集合逾600間展商，設有七大展區，涵蓋裝修、家具、家電、智能家居及家居服務等。今年更首次增設「InZpireLUXE」奢華頂級設計傢具巡禮，展出多個國際家具品牌及本地設計師作品；中俄元首今年5月於北京人民大會堂茶敘時使用的國宴瓷系列《春滿園》亦會首度在香港公開展出，現場同時有抽獎及有獎遊戲，合共送出逾3,300份獎品，總值逾$20萬。



首設InZpireLUXE 逾$400萬家具及設計展品 「InZpireLUXE」首次於秋季家居博覽登場，分為「豪華家居」、「設計師藝廊」、「高端精品區」及「香港＋法國：置家具。致未來」四個專區。 「豪華家居」集合Minotti、Gallotti & Radice、Molteni&C、B&B Italia及Officine Gullo等品牌；「設計師藝廊」則展出陳秉鵬（Eric Chan）、關永權（Tino Kwan）、梁景華（Patrick Leung）、梁志天BBS（Steve Leung, BBS）、方振華（Patrick Fong）及馬岩松（Ma Yansong）的作品。 展區展品總值逾$400萬，部分展品包括價值$930,000的Officine Gullo大型專業獨立式爐具／廚房工作台、約$180,472的「烟巒」多功能茶几，以及價值約$47,000至$60,000以上的B&B Italia Serie Up（UP50）經典扶手單人梳化連腳踏。

韓系家具、名廚聯名餐椅及高端廚電登場 展覽亦有不同家居品牌參展。形日居帶來多個韓國家品品牌，包括RosaMansion、ILKW及flat point，並首次推出韓國高端家具品牌Ziatti與韓國料理競賽節目名廚崔鉉碩聯名的Mano系列餐椅。 FOTILE方太亦首度參展，展出全嵌式隱形抽油煙機、智能氮氣保鮮雪櫃及多功能蒸焗爐等廚房電器，指定型號展會期間每日限量10部推出優惠。 家居用品及電器設展場優惠低至1折 現場亦有多項展場優惠。金寶麗寢室用品帶來涼感健椎枕及3D人體工學深眠枕，展會價$299起；法比梳化推出科技皮電鉸梳化及岩面開合餐枱椅套裝，部分套裝低至4折起，限量50套。

德廚控股則帶來99.6%純鐵炒鑊、1.5L降噪破壁機及25L智能氣炸蒸焗爐等產品，會場特價$898起。東園電器行亦設電器Outlet，電熱水壺、電磁爐、無線吸塵機及音箱等家庭電器每日限量搶購，折扣低至1折。



現場有獎遊戲 逾3,300份獎品 展覽期間每日設「家居釣鴨王」有獎遊戲。現場亦有《Mastercard刮刮卡大抽獎》，憑單一發票以Mastercard於指定攤位簽賬，每滿$500可獲一次抽獎機會，$1,000可獲兩次，如此類推，每張發票最多10次。大會活動及有獎遊戲合共送出逾3,300份獎品，總值逾$20萬。



秋季家居博覽2026詳情 日期：2026年9月24日至27日（星期四至日）

時間：

9月24日至26日：中午12時至晚上9時

9月27日：中午12時至晚上7時

地點：香港會議展覽中心3號BCDE展覽廳 InZpireLUXE 2026

日期：2026年9月24日至27日

時間：

9月24日：中午12時至晚上7時（只限受邀人士）

9月25日至27日：中午12時至晚上7時

地點：香港會議展覽中心3號E展覽廳南大堂

票價：$30 65歲或以上人士（須出示長者咭或身份證）、持傷殘人士證人士及身高1米以下小童免費入場；樂悠咭不適用。

