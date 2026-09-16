新店關注組｜日本家品品牌NITORI 9.17登陸青衣城 指定商品快閃減價 滿額送帆布袋

日本家居連鎖品牌NITORI繼續擴充版圖。9月17日起，NITORI將會登陸青衣城，為附近街坊及往返機場等的市民旅客帶來多款物超所值的日式商品。開幕期間，品牌推出多重消費優惠。顧客買滿指定金額，即可獲贈香港限定版帆布袋，多款指定商品更設有降價優惠，低至$179即可帶走多用鍋，不妨把握機會帶走心頭好！

指定商品降價 買滿$200送限量帆布袋

NITORI青衣城店在9月17日至24日推出多重開幕優惠。會員於新店進行任何消費，即可賺取5倍積分，相當於消費滿$1,000，在下筆消費時即可當作$50使用。與此同時，新店內指定人氣商品設有降價優惠，涵蓋生活好物、服飾及餐具等，包括人氣商品10用鍋低至$179、親膚質感的家居服套裝只需$129，一站式以優惠價買齊生活所需。9月28日前，顧客於新店消費滿$200，即可獲贈限量帆布袋，各位萬勿錯過！