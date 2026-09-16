KAWS:HOLIDAY首登杭州西湖 機械人造型現身/限量收藏品全球首發

各位潮人注意！由AllRightsReserved(ARR)與當代藝術大師KAWS攜手的《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽，繼走訪香港維港、台北、首爾、新加坡及富士山等世界級地標後，今個中秋正式宣佈登陸世界文化遺產——杭州西湖！今次KAWS帶來全新30米長巨型COMPANION巨作，更首度換上超有未來感的「機械人」造型，勢必再掀全球潮人打卡熱潮！

30米COMPANION化身機械人 融入西湖中秋美景 《KAWS:HOLIDAY》杭州站於9月24日至 27日期間，在西湖十景之一的「柳浪聞鶯」免費登場。這尊全長30米的巨型COMPANION今次以全新的「機械人」造型閒臥於草地上。作品亮眼金黃色調取材自杭州市花「桂花」，寓意金秋十月桂香飄拂。金屬感線條巧妙呼應杭州作為「數字經濟第一城」的科技活力氛圍，以「舉頭望明月，倚湖聽晚風」的舒暢姿態，更是以現代街頭藝術致敬西湖中秋賞月的非遺文化底蘊。展覽期適逢中秋佳節，秋風送爽配上湖光山色，絕對是今個秋天最熱門的潮人旅遊景點。

全球獨家周邊首發！必搶10吋機械人公仔 除了巨型裝置外，每次展覽最受關注的一定是限量周邊商品！今次ARR同步發布一系列《KAWS:HOLIDAY》杭州站獨家限量收藏品。重頭戲首推全新造型的 10吋COMPANION收藏公仔，分別推出亮面黃色及啞面黑色兩款配色，並配以印有精緻壓紋細節的特製收藏盒，極具收藏價值。服飾與生活精品方面，包含限定連帽衛衣、T-Shirt 以及陶瓷馬克杯。因應杭州濃厚的茶文化，今次特別推出了融合東方韻味的特別茶具套裝連托盤以及銅製線香座，兼具藝術感與生活實用性。全球獨家周邊首發！必搶10吋機械人公仔

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搶購時間攻略！香港10:00開搶 想入手心水限量周邊的粉絲要留意發售時間，今次所有商品數量有限，先到先得。全球線上發售將於2026年9月24日上午10時正在 DDT Store 官網(ddtstore.com)獨家開賣，建議打算搶購的粉絲提早註冊帳戶並填妥付款資料。至於杭州恒隆廣場的實體快閃店，則會在同日下午2時正正式發售。今次展覽僅限期 4 天，想要朝聖的香港潮流迷不妨把握中秋假期飛一趟杭州，體驗傳統西湖山水魅力。 《KAWS:HOLIDAY》杭州站 日期：2026 年 9 月 24 日至 9 月 27 日 地點：杭州西子湖畔•柳浪聞鶯