小時候可愛、長大後有型！5種反差最大的貓咪品種

貓咪由幼年步入成年，不只身形會長大，毛色、輪廓以至整體氣質，也可能出現明顯變化。有些BB貓在幼貓時期像毛茸茸的玩具，長大後卻自帶威嚴，十分有型；另一些則保留兒時的可愛特徵，成年後更放大成獨具存在感的模樣。以下介紹5個由幼貓到成年外形反差大的貓咪品種。

貓貓成長反差大品種 1. 英國短毛藍貓｜圓潤輪廓一路升級 英國短毛藍貓幼年時臉圓眼大，短密的灰藍色被毛令牠看來格外柔軟。成年後，胸膛變得厚實，臉頰亦更飽滿，原有的可愛感沒有消失，但反而添上一份穩重。由小巧的幼貓變成敦厚「大圓臉」，正是這個品種最討喜的成長軌跡。

貓貓成長反差大品種 2. 異國短毛貓｜稚氣面孔變得沉穩 異國短毛貓的扁臉、圓眼和短鼻，在幼年時容易形成一副惹人憐愛的神情。隨年齡增長，頭部線條和身形更見結實，那張熟悉的面孔亦由天真轉為淡定。牠未必需要做甚麼，單憑從容姿態，已足以成為家中的視線焦點。

貓貓成長反差大品種 3. 暹羅貓｜毛色隨成長逐步加深 暹羅幼貓出生時通常顏色較淺，而到長大後耳朵、面部、四肢和尾巴等部位會慢慢顯色。這種色點與溫度相關，較涼的位置一般較深，因此牠的外觀會隨成長逐漸鮮明。由近乎素白到輪廓分明，整個變化過程就像一幅慢慢上色的畫。

貓貓成長反差大品種 4. 德文捲毛貓｜從幼嫩小臉到精靈系外形 德文捲毛貓幼年時身形纖細，短而柔軟的波浪毛尚未完全展現，配上突出的耳朵，外觀看來格外俏皮。成年後，捲曲被毛、清晰臉部線條和修長身形更為突出，整體造型既像精靈，也帶點時尚感，是辨識度甚高的貓種。

貓貓成長反差大品種 5. 緬因貓｜小毛球長成巨型家伴 緬因幼貓雖然已可見較大的腳掌和蓬鬆尾巴，但整體仍是一團輕巧毛球。踏入成年期後，牠的骨架、長毛和頸部鬃毛全面成形，體型與氣勢都大幅提升。外表看似威風，卻往往仍保留親人的一面，形成「霸氣外形、溫和相處」的鮮明反差。



每隻貓的成長速度和外觀變化都不盡相同，品種特徵亦只是其中一部分。對主人而言，最有趣的或許不是牠變成甚麼模樣，而是一路見證性格、習慣與默契逐步形成。翻看幼貓舊照再對照眼前的牠，正好記錄了一段獨一無二的共同生活。



